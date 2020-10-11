أصحاب شركات نيوزيلندية يعودون لبلادهم للاستفادة من انتهاء جائحة كورونا المستجد

وأصبحت نيوزيلندا وجهة مرغوبة أكثر لكثير من النيوزيلنديين الذين أسسوا شركات خارج البلاد، ليعودوا إلى بلادهم مؤخرا للاستفادة من خلوها من كوفيد 19 وأجواء العمل التجارية المشجعة حاليا.

وأشارت رويترز أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عززت اليوم الأحد، زعامتها للبلاد على خلفية نجاحها في التصدي لجائحة فيروس كورونا في تجمع انتخابي قبل ستة أيام من الانتخابات التي تشهدها البلاد في 17 أكتوبر (تشرين الأول).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يفوز حزب العمال بزعامة أرديرن في الانتخابات بفارق كبير على الحزب الوطني المحافظ ويمكن أن يشكل حكومة في ائتلاف مع حزبي الخضر ونيوزيلندا أولاً.

وقالت أرديرن في تجمع انتخابي في العاصمة ولنغتون "على الرغم من عدم وجود كتيب ارشادي لمواجهة كوفيد-19 فقد عملنا بجد وبشكل مبكر والتزمنا باستراتيجية للقضاء عليه مما أدى إلى أنه عندما كانت لدينا حالات جديدة قمنا بمحاصرتها والقضاء عليها وفتحنا اقتصادنا بشكل أسرع من الأخرين. أؤكد دائماً أن ما قمنا به كان وسيظل الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

وسجلت نيوزيلندا 1514 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 و25 حالة وفاة فقط بين سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة وقد أشيد بها إلى جانب كوريا الجنوبية وتايوان لنجاحها في مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك إلى حد ما نتيجة إجراءات العزل العام التي فرضتها سريعاً.

وأصبحت أرديرن (40 عاماً) أصغر امرأة تقود بلدا في العالم في عام 2017 كما أنها تحظى بشعبية كبيرة بسبب تصديها القوي للجائحة وأسلوب تعاملها مع جريمة إطلاق النار التي ارتكبها العام الماضي أحد المتعصبين البيض في مسجدين في أسوأ جريمة قتل جماعي في نيوزيلندا.