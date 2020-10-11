بلومبيرغ: تحسن ظروف الأعمال في دبي بوتيرة سريعة خلال شهر سبتمبر

تحسنت ظروف العمل في دبي للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر حتى مع تجدد الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يشكل تهديدًا لتعافي المدينة بحسب التقرير.

كان أداء نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دبي التي تعد مركز الأعمال الأبرز في الشرق الأوسط أفضل، وسط ارتفاع في النشاط والأعمال الجديدة ، ووفقًا لمؤسسة الأبحاث أي إتش إس ماركيت IHS Markit، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.5 الشهر الماضي من 50.9 في أغسطس ، ليبقى فوق مستوى 50 الذي يفصل الانكماش عن النمو.

قال ديفيد أوين ، الاقتصادي في أي إتش إس ماركيت، "لقد ثبت مؤشر مديري المشتريات ولم يرفع بوادر تعافي قوي في الإنتاج حتى الآن ، ويأتي ذلك مع بدء الشركات في كثير من الأحيان بتخفيضات الأسعار من أجل زيادة المبيعات". "في غضون ذلك ، أشارت بيانات التوظيف إلى نظرة مستقبلية حذرة لأن الشركات غالبًا ما تتخلى عن العمال لإدارة ضغوط التكلفة واتاحة الحسومات."

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي ترفع الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد من احتمال أن تكون هناك حاجة لقيود جديدة لوقف العدوى، و يتوقع البنك المركزي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.2٪ هذا العام ، أي قد يعاني من انكماش أعمق مما كان متوقعا في البداية.