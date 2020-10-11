الكويت: تحذير من تبعات مدمرة لإعادة حظر الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا المستجد

وكتب سالم عبد الغفور في صحيفة القبس الكويتية تقريرا يبرز تحذير أوساط اقتصادية من مغبة عودة الحكومة إلى فرض الحظر الجزئي أو الكلي على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن أغلبية القطاعات لم تستفق بعد من تداعيات القرارات السابقة، وما زالت إلى اليوم تكافح من أجل البقاء، وتقف مُحاصَرة بالقروض والالتزامات من كل حدب وصوب.

وحذر التقرير من تداعيات اتخاذ قرارات ارتجالية تركِّز على الصحة دون الأخذ بعين الاعتبار للتأثيرات على الاقتصاد ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني وشركات القطاع الخاص، وربما توجه ضربة قاضية على ما تبقّى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تكابد في مواجهة تداعيات الأزمة.

وتنوه الصحيفة إلى ضعف الدعم الحكومي في الكويت فيما تنوه لدراسة تظهر تصدر الإمارات دول الخليج في تقديم الدعم الاقتصادي بقرابة 70 مليار دولار.

وكانت دراسة صادرة عن شركة المركز المالي، قد ذكرا أن حجم اجمالي التحفيز الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وتأثيراته في الاقتصاد، بلغ 173 مليار دولار، منها 70 مليار دولار في الامارات وحدها، تلتها السعودية بـ 32 مليار دولار بشكل مباشر اضافة الى مبالغ اخرى بشكل غير مباشر، وقطر بـ 23 مليار دولار، ثم عمان والكويت والبحرين بـ 20 مليار دولار و16.5 مليار دولار و11.4 مليار دولار على التوالي.

وأظهرت دراسة متخصصة أن تكلفة أزمة «كورونا» على الكويت تُقدَّر بنحو 12.6 مليار دينار خلال 6 أشهر، في حين تصل الفاتورة الشهرية إلى نحو 650 مليون دينار نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

تشير دراسة أخرى إلى أن %56 من الشركات المحلية غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جرّاء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي. وبناءً على تلك البيانات، فإن العودة للإغلاق مجدداً ــــ وإن كانت الأسباب والدواعي الصحية مبررة ــــ ستقتل، في المقابل، الأنشطة الاقتصادية، أو بالأحرى تلك الشركات التي خرجت من تداعيات الإغلاق السابق بخسائر، وما زالت تحاول تضميد جروحها بجهودها الذاتية.