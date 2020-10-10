ما هي الهدايا التي قدمها القادة العرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بيرند دبسمان جي آر- أريبيان بزنس: تظهر سجلات الحكومة الأمريكية أن تمثال جمل مطلي بالذهب بقيمة 2650 دولارًا ومجموعة لوحات تزيد قيمتها عن 23 ألف دولار تبرز بين الهدايا التي قدمها مسؤولون عرب للرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

هذه الهدايا هي من بين عشرات الهدايا المدرجة في وثيقة من مكتب رئيس البروتوكول ، والتي تقدم تفاصيل الهدايا التي قدمتها مصادر حكومية أجنبية إلى المسؤولين الفيدراليين الأمريكيين في عام 2019 ، بدءًا من الرئيس ترامب إلى أعضاء الكونغرس وكبار أعضاء الإدارات الحكومية المختلفة، بما فيها الجيش الأمريكي.

كما تظهر القائمة في الوثيقة ، وعاء وإطار بقيمة 2000 دولار أهدي إلى ميلانيا ، بالإضافة إلى كرسي بتصميم فني بقيمة 10 آلاف دولار يتميز بتصميمات من أزهار البردي قدمها زعيم عربي للسيدة الأولى.

وبالنسبة للرئيس ترامب ، أهدى زعيم عرب "جملًا مطليًا بالذهب يقف بالقرب من حفرة مائية بها أشجار النخيل بقيمة تقدر بحوالي 2650 دولارًا .

ومن بين الهدايا العربية الأخرى للمسؤولين الأمريكيين تمثال 730 دولارًا لامرأة في علبة زجاجية وقلم كارتير لوزير الخارجية مايك بومبيو ، بالإضافة إلى ساعة أرمين سوداء بقيمة 5946 دولارًا للجنرال تيرينس ماكنريك ، نائب القائد العام للقيادة المركزية للجيش الأمريكي. التي تشرف على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من بين العناصر الـ 11 المدرجة على أنها واردة من مسؤولين عرب في عام 2018 ، لم يتم توجيه أي منها إلى الرئيس أو السيدة الأولى.

من ناحية أخرى ، تلقى بومبيو 490 دولارًا "منحوتة مخصصة لكتل ​​الصخور" من ابتكار فنان خليجي.

تلقى جيمس ماتيس ، الجنرال السابق في مشاة البحرية والذي شغل منصب وزير الدفاع في العامين الأولين من إدارة ترامب قبل استقالته ، "كوريان أبيض محفور مع جدار نحاسي معلق" بقيمة 1650 دولارًا من أمير خليجي.

وأشارت الوثيقة إلى أن من بين الهدايا التي تلقاها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ، هاتف مكتبي بقيمة 5.730 دولارًا قدمه له ولي عهد في دولة خليجية.

نائب الرئيس لم يكن قادرا على استخدام هديته. تشير الوثيقة إلى أنه تم "اتلافه" وفقًا لسياسة جهاز الخدمة السرية الأمريكية. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

في جميع الحالات ، أشارت الوثيقة إلى أن "عدم القبول قد يسبب إحراجًا للمانحين والحكومة الأمريكية"

تم تسليم جميع الهدايا التي قدمت إلى الرئيس ترامب وعائلته إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية. وفقًا للوائح الحكومة الأمريكية ، تعتبر الهدايا المقدمة إلى الرؤساء - وعائلاتهم - ملكًا للولايات المتحدة.

بمجرد انتهاء فترة الرئاسة ، يتم نقل الهدايا إما من إدارة المحفوظات إلى مكتبة رئاسية ، أو يمكن شراؤها من قبل الرئيس المنتهية ولايته بالقيمة السوقية الحالية.

في حين كان عام 2018 عامًا مثمرًا من حيث الهدايا المقدمة إلى الرئيس ترامب وعائلته والموظفين الفيدراليين الآخرين ، إلا أنها كانت باهتة مقارنة بعام 2017.

خلال ذلك العام - وهو الأول لترامب - تلقى مجموعة متنوعة من الهدايا من الحكومات العربية ، بما في ذلك قلادة من الياقوت والزمرّد بقيمة 6400 دولار ونموذج مطلي بالذهب بقيمة 4850 دولارًا لطائرة مقاتلة.

ومن بين الهدايا الأخرى التي قُدمت لترامب تمثالًا من البرونز بقيمة 3700 دولار مع عددًا من الهدايا الأخرى مثل تمثال برونزي لخرف البحر بقيمة 1250 دولارًا وغطاء سطح بئر نفط نموذجي 470 دولارًا.