كورية أو نيجيرية، اختيار امرأة لرئاسة منظمة التجارة العالمية في سابقة جديدة

انحصرت المنافسة اليوم على منصب المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية بين امرأتين، ويعني ذلك أن المنظمة التي تأسست قبل 25 عاما ومقرها جنيف سترأسها امرأة للمرة الأولى، وسيكون الاختيار بين النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا والكورية الجنوبية يو ميون هي، بعد وصولهما إلى الجولة النهائية لاختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية.

أوكونجو إيويالا (66 عاما) كانت تولت سابقا وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا، وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في التنمية وتشغل في الوقت الحالي مقعدا بمجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي. وتقول إن على منظمة التجارة الاضطلاع بدور في مساعدة الدول الأشد فقرا للحصول على عقاقير ولقاحات كوفيد-19.

أما يو (53 عاما) فهي وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية وترتكز دعايتها للفوز بالمنصب على خبرتها في إدارة السياسة التجارية خلال أوقات عصيبة، بعد أن أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة والصين وآخرين، فضلا عن دعمها للقواعد العالمية.

نالت كل منهما دعم الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. ولم تكشف الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة عموما الأسماء التي ساندتها في الجلسة الثانية التي جرت بين 24 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر الجاري.

وسيحل المدير العام الجديد لمنظمة التجارة محل البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي استقال قبل عام من الموعد المقرر. وتستهدف المنظمة المكونة من 164 عضوا تعيين بديل بحلول أوائل نوفمبر المقبل.

وسيواجه المرشح الفائز تحديات كبيرة في ظل أزمة كورونا وتصاعد التوترات العالمية والحماية التجارية، لاسيما بين الصين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الضغوط للدفع بإصلاحات.