انتخابات الأزمات المتفجرة، ترامب أم بايدن

يرجح مراقبون وخبراء أمريكيين أن احتمالات وقوع أزمة كبيرة في هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية أصبحا واردا جدا نظرا لعوامل عديدة فاقمتها أزمة كورونا المستجد وقضايا مثل قمع الناخبين واحتمالات تأخر اعلان النتائج مباشرة بعد نهاية الانتخابات بسبب الحاجة لعد الأصوات التي أرسلت بالبريد.

وها هو ساكسو بنك يصدر اليوم توقعاته للربع الأخير من العام ويلفت إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية تشكّل أكبر خطر شهدناه منذ عدّة عقود!

قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين ومدير شؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: "نخشى أن تشكل انتخابات الرئاسة الأمريكية أكبر خطر سياسي شهدناه منذ عقود، حيث تلتقي نهاية الدورة الاقتصادية بقضايا عدم المساواة، والاضطرابات الاجتماعية، وجنون السوق المدفوعة بالاستجابة السياسية لهذه الأزمة الاقتصادية العميقة متمثلةً بمعدلات فائدة صفرية، ودعم لا محدود من الحكومة والبنك المركزي. ويعكس الدعم الرسمي الهائل، مع ضمانات الطلب وفرص العمل في عالم رأسمالية الدولة، الحجم غير المسبوق للهجوم الذي تتعرّض له الأسواق والحرّيات الفردية.

بالنسبة لمجموعة ساكسو بنك، توجد ثلاثة مسارات واحتمالات متميّزة اعتباراً من الآن وحتى يوم التنصيب بتاريخ 20 يناير 2021: انتخابات بنتائج موضع خلاف: (نسبة الاحتمال 40%)؛ فوز نظيف لبايدن (نسبة الاحتمال 40%)؛ وفوز لترامب (نسبة الاحتمال 20%).

قد يشكل فوز بايدن رياحاً معاكسة للأسهم، حيث اقترح بايدن رفع المعدل القانوني للضريبة من 21% إلى 28% على دخل الشركات، وزيادة ضريبة الدخل العالمي غير الملموس ذي الضريبة المنخفضة من 10.5% إلى 21%. كما ارتأى رفع الحد الأدنى من معدل ضريبة الشركات إلى 15%، وفرض ضريبة رواتب الضمان الاجتماعي على أصحاب الدخول المرتفعة. ويتوقع أن تحدث هذه التغييرات الضريبية تراجعاً في أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9% – هذا قبل وقوع تأثيرات من الدرجة الثانية، وتتضمن تغيير معنويات المستثمرين وما يعنيه ذلك من تأثير على التقييمات. وستلحق هذه العوامل الضرر الأكبر في خدمات الاتصالات، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات حيث تمتلك تلك الشركات أدنى معدلات ضرائب بشكل عام، فضلاً عن كونها من كبار مستخدمي الأصول غير الملموسة. والسؤال المطروح هنا يدور حول مدى جرأة بايدن على تنفيذ التغييرات الضريبية مع خلفية اقتصادية ضعيفة".

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ساكسو بنك: انتخابات الرئاسة الأمريكية هي أكبر خطر يشهده العالم منذ عدّة عقود ساكسو بنك: "نخشى أن تشكل انتخابات الرئاسة الأمريكية أكبر خطر سياسي شهدناه منذ عقود، حيث تلتقي نهاية الدورة الاقتصادية بأزمات كبيرة

أما الخلفيات السياسية والاجتماعية الأخرى فهي أن الساسة الأمريكيين لن يوفروا فرصة الفراغ بل سيسارعون لاستغلاله لتحريض مؤيديهم في ظلّ مناخ سياسي شديد الانقسام فها هو ترامب يلمح إلى استمرارية العمل لدى سؤاله عن تقبله الخسارة إن وقعت، ومع موت أكثر من 200 ألف بفيروس كورونا المستجد وخسارة الملايين لوظائفهم وتعرض عشرات الآلاف للتشرد بعد إخلاء بيوتهم إما لعجزهم عن تسديد الإيجارات أو تسديد أقساط الرهن العقاري، فهل يحتمل السخط الواسع أي هزات في نتائج الانتخابات وأي تطور طارئ يزعزع الثقة بها؟



يؤكد ريتشارد بايلدس أستاذ القانون الدستوري في جامعة نيويورك كلية الحقوق وهو خبير شهير بقانون الانتخاب، أن الوضع سيكون متفجرا مع توقعه تأخر إعلان النتائج بسبب ما يستغرقه عد أصوات الناخبين القادمة بالبريد، مما سيستدعي وقتا حرجا مع فراغ في المعلومات في أمسية الانتخابات التي ستسم بفوضى كبيرة.



كذلك كان تقدير ويندي وايزر، نائبة الرئيس للديمقراطية في مركز برينان للعدالة التي حذرت من أن عددا كبيرا من الأمريكيين لن يتقبلوا النتيجة فالرئيس وتقول: “ لا يبث الشك في شرعية العملية فحسب ، بل يزرع الفوضى ويقوض العملية نفسها، من خلال أقواله وأفعاله الفعلية." وتوافق موني هولدر من مركز أبحاث السياسة هذه الآراء التي تتخوف مما هو قادم، وتقول إن الناخبين في فلوريدا يشعرون أنه تم إقصاءهم قبل البدء بالانتخابات مع نقل مراكز التصويت فجأة دون إعلان عن ذاك ولا أي ذكر لمواقعها الجديدة، أو أنه تم شطب أسماء بعض الأشخاص من لوائح الناخبين لأنها تبدو أجنبية اعتقادا بأن أصحابها غير مؤهلين للتصويت في انتخابات الرئاسة. وأضافت أنه لذلك وصل عدد الدعاوى إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فهناك 228 دعوى قضائية قائمة حاليا ضد لجان الانتخابات التي لم تبدأ بعد.



ستفلح الانقسام في المجتمع الأمريكي في قضايا عديدة وسيؤدي انتظار النتائج بسبب تأخر إعلانها المتوقع إلى اضطرابات مع تزايد السخط بين الفئة التي ترى أنه جرى اقصاء اصواتها خاصة مع تلاعب الإعلام بكل الحقائق فلا يهم في مجتمع يعتمد على الإعلام بشكل أساسي على تفسيرات جاهزة من المحطات التلفزيونية وتقييمات المعلقين السياسيين ومثلا خلال حديث إيمي ديسي المسؤولة السابقة في الحزب الديموقراطي عن المناظرة بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن إلى أن "ما يحصل بعد المناظرة، وكيف يجري استخدامها، قد يكون له تأثير أكبر" من المناظرة نفسها. إذا تحليلات الإعلام والعناوين التي تصرخ بالتأويلات ستصبح أهم من الحقائق بكثير وهو أمر أصبح اعتياديا في الإعلام الأمريكي لكنه سيكون خطرا في الحالات الحرجة مثل الانتخابات الأمريكية!



قد تشعل نتائج الانتخابات بخسارة ترامب فتيل أزمة لا يعرف مداها مع تحريض ترامب لمؤيديه بعدم قبول خسارته في حال حدوثها كما ألمح عدة مرات. وهناك شريحة كبيرة من مؤيدي ترامب وأغلبهم من غير حملة الدرجات الجامعية وهم فئة تشعر بالسخط والإقصاء من العملية السياسية وتبعات الأزمات الاقتصادية، وانضوا عدد من هؤلاء في مليشيات مسلحة قد تمثل خطرا كبيرا في حال وقوع أزمة لدى خسارة ترامب.



ويشعر العديد من الأمريكيين من الآن بأنه تم اقصاءهم بطرق خفية ضمن خطط قمع الناخبين من الأقليات وذوي البشرة السمراء حيث أغلقت مئات مراكز الانتخابات في مناطقهم قبيل الانتخابات في تم نقل العشرات منها إلى مواقع بعيدة وغير معروفة مع توقع طوابير انتظار طويلة ستنفر أغلب الناخبين في مناطق يعرف أن أقليات عرقية تسكنها، فيما ستقدم بعض مراكز الناخبين في مناطق الأثرياء البيض تسهيلات كبيرة!



بشّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأزمة انتخابية في حال خسر وألمح إلى احتمال انتقال المعركة إلى كنف المحكمة العليا لبتّ النتائج خاصة مع تعيينه قاضية محافظة من مؤيديه مؤخرا. فهاهو يرشح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا مكان الأيقونة الليبرالية غينسبورغ، في خطوة ترسخ الأغلبية المحافظة في أعلى سلطة قضائية. ومصادقة الجمهوريين على تعيين باريت شبه محسومة، وهي ستمكّن ترامب من إمالة الدفة في المحكمة العليا إلى اليمين عشية انتخابات رئاسية محمومة يسعى فيها للفوز بولاية ثانية.