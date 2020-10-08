كيف خففت التقنية من آثار كوفيد 19 في عمليات التقاضي في المحاكم الإماراتية

بينما يتطور العالم ويسير في اتجاه مُتسارع نحو استخدام التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة، وبينما كانت القضايا المطروحة على الساحة تتعلق بمدى حلول التكنولوجيا محل العنصر البشري ومدى تأثر البيئة والتغيرات المناخية الناتجة عن تطور التكنولوجيا وارتفاع معدلات التلوث، إلا أن ذلك التطور يظل عاجزاً أمام حدث هز العالم بأثره وجعله شغله الشاغل ألا وهو فيروس كوفيد-19 والذي سرعان ما تحول إلى جائحة هددت ولازالت تهدد صحة وسلامة البشر. فما هو ذلك الحدث وما هي آثاره على الحياة من جانب، وعلى الإنسان من جانب آخر. وهذه التساؤلات جميعها محل نقاش لدى الأغلبية فيما يتعلق بالحياة اليومية وما يتم الإعلان عنه بوسائل الإعلام المختلفة، إلا أن هناك جوانب ما زالت غير معروفة للكثير من الناس ومن تلك الآثار ما يتعلق بما نتج عن تلك الجائحة من أمور أصبحت محل قضايا منظورة أمام القضاء وإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك المجال وبعض آثاره ومدى تأثيره في بعض أنواع النزاعات القضائية.

نجحت العديد من الدول في المحافظة على مواطنيها والمقيمين بها ومنها دولة الإمارات العربية، حيث أن الاستعداد المسبق لحالات الطوارئ والأزمات، والتي كان منها تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في مجالي الغذاء والدواء، وهو ما ظهر من خلال عدم حصول أي نقص في السلع المختلفة في الأسواق منذ بداية الأزمة.

كما أثبتت الجائحة تطوُّر البنية التحتية في الدولة، وشبكة الاتصالات والإنترنت؛ وهو ما أتاح للمؤسسات في القطاعين العام والخاص الى التحول للعمل عن بُعد، وبذلت الحكومة جهوداً جبارة وفي فترة قياسية للتحول السريع للحكومة الرقمية الذي يسّر لجوء الناس بشكل شبه كامل إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الوزارات والهيئات الحكومية.

ولكن رغم جهود الدولة إلا أن المؤثرات الخارجية كان لها دوراً في التأثير على التجارة والاقتصاد المحلي وظهور التحديات فكما شاهدنا إجراءات الإغلاق ومنع التنقل بين الدول أدت إلى توقف العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وأدت إلى نقص الموارد ونقص التدفقات المالية بما أثر على سوق العمل في معظم دول العالم فقد تعرض ملايين الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فقد وظائفهم وازدادت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

ومن أهم النجاحات التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة هي تسيير مرفق القضاء بصورة منتظمة وبذات الكفاءة والجودة والسرعة في الأداء فقد أصدرت الدولة عدد من الأنظمة والقرارات التي تهدف إلى حماية الحقوق وضمان استمرار مرفق القضاء والعديد من المحفزات المالية والتجارية والاقتصادية. وخير دليل على ذلك التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية التي تضمنت تعديلات جوهرية تواكب التطور التقني، حيث أجاز التعديل الأخير قيد الدعاوى الكترونياً وإيداع المذكرات الكترونياً وإعلان الخصوم عبر وسائل تقنية المعلومات.

وقد ثبت نجاح تلك الإجراءات في الوصول إلى استمرار المحاكم في تقديم خدماتها بصورة منتظمة وآمنة دون تعريض المتقاضين لخطر العدوى بل وفي تقديرنا فإن فترات التقاضي تقلصت وأصبحت المدة التي يستغرقها الفصل في القضايا أقل من ما كانت عليه قبل التحول إلى العمل عن بُعد.

ونظراً للصعوبات التي واجهتها العديد من الشركات والمؤسسات التي تعتمد أساساً في تقديم خدماتها على العنصر البشري سواءً العاملين أو المتعاملين فقد توقفت بعض تلك الشركات عن تقديم خدماتها سواءً نتيجة الإغلاق أو نتيجة الإجراءات الاحترازية مما نشأ عن ذلك العديد من النزاعات العمالية لدى سائر المحاكم نظراً لحتمية بعض الشركات لاستغناء عن العمال وذلك لعدم القدرة على دفع الرواتب أو عدم وجود مداخيل، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد القضايا العمالية. ولكن هنا يجب أن نشيد بجهود سائر محاكم الدولة سواءً المحلية أو الاتحادية في استيعاب تلك الزيادة في القضايا العمالية وعلى سبيل المثال محاكم دبي لم تدخر جهداً وتأقلمت سريعاً في ظل معطيات الظروف الحالية، حيث قامت فوراً بتوفير كافة الوسائل الذكية لضمان استمرار القضايا المنظورة أمام المحاكم خاصة سلاسة الحضور عن بعد وتوافر عدد كافي من المترجمين للمتقاضين عن بعد.

كذلك ونتيجة إلى توقف الأعمال والإغلاق اضطر الكثير من أصحاب المشاريع إلى إنهاء عقود الإيجار لعدم القدرة على دفع الأجرة من ناحية ، وعدم القدرة على استغلال المكان لكونه مغلق من ناحية أخرى، وعلى صعيد آخر عدم قدرة الموظفين (المستأجرين لوحدات سكنية) على دفع الأجرة إما للاستغناء عنهم أو لعدم الالتزام بدفع رواتبهم مما معه تزايدت بصورة ملحوظة القضايا الإيجارية سواءً من جهة المستأجر للمطالبة بالإعفاء من الأجرة عن فترة الإغلاق أو تخفيف الأعباء أو لجهة إنهاء العقد وترك المكان ، ومن جانب الملاك سعى الكثير لرفع دعاوى للمطالبة بالإيجارات من المستأجرين المتوقفين عن سداد الأجرة . وفي إطار الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة مثل تلك النزاعات فقد أصدرت العديد من التعليمات للتخفيف عن المستأجرين ومن بينها قرار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وقف تنفيذ أحكام إخلاء العين المؤجرة.

كما واكب مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي الزيادة الملحوظة في تلك القضايا وقام بإنشاء وتخصيص دوائر بمركز تسوية المنازعات الإيجارية تنفرد بنظر المنازعات الناتجة عن أو بسبب جائحة كورونا.

ومن خلال النظر في تلك النوعيات من المنازعات نرى أنها تدور حول وضع ووصف أثر جائحة كورونا من الناحية القانونية هل هي ظرف استثنائي أو طارئ أم أنها تُعد من أنواع القوة القاهرة، لذلك فقد نظمت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة عمل بعنوان "الجائحة كرونا بين القوة القاهرة والحادث الفجائي والظروف الطارئة" من خلال تقنية الاتصال المرئي. عدداً كبيراً من السادة القضاة المتخصصين بالقضاء التجاري والمدني "41 قاضياً" شاركوا في الورشة والتي تناولت الآثار التي قد تخلفها جائحة "كورونا" على العقود والالتزامات وتم القاء الضوء على مفهوم وتعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة.. كما تناولت الورشة أيضاً الشروط اللازمة لاعتبار الجائحة ظرفاً طارئاً أو قوة قاهرة وآثارها على التزامات المتعاقدين.

واستعرض المشاركون السيناريوهات المتوقعة ومن ضمنها مدى تأثر العمل أو العقود أو الأنشطة بشكل مباشر وكامل في الظروف الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا، وما إذا كانت القوة القاهرة بسبب الجائحة، وهل هي مؤقتة، ومدى إمكانية كون الالتزامات ممكنة التنفيذ جزئياً.

كما تناولت الورشة مدى سلطة المحكمة في إمكانية تعديل العقود بكل مشتملاتها سواءً كانت عقود مصرفية أو توريدات أو عقود مقاولات ومدى تأثير إجراءات التعقيم الوطني على الالتزامات التعاقدية وتكييفها من الناحية القانونية، وهل تعد تلك الإجراءات من قبيل القوة القاهرة أو الظرف الاستثنائي وكذلك مدى تأثير تلك الظروف على مواعيد الطعون والتقادم في ظل توفر نظام التقاضي وقيد الدعاوى والطعون وتقديم الطلبات عن بعد.

هذا وقد حرصت دولة الإمارات على عدم الاقتصار على مواجهة التداعيات الصحية لوباء كورونا، ولكن وضع الخطط واتخاذ الإجراءات والقرارات لمواجهة التداعيات الأخرى الناتجة عن الوباء، كالتداعيات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. والتحرك الاستباقي في إدارة الأزمة من خلال تجهيز الخطط والقدرات للتعامل مع الخطوات المقبلة، والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة باستخدام أحدث الوسائل التقنية المتوفرة وهذا ما شهدناه بالفعل في الواقع بجميع محاكم الدولة.