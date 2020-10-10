دبي: أرامكس تتكبد خسائر بنحو 15 مليون دولار من انفجار ميناء بيروت وحريق الدار البيضاء

تقدر أرامكس خسائرها بنحو 15 مليون دولار من انفجار ميناء بيروت وحريق الدار البيضاء ، وقالت أرامكس عملاق الخدمات اللوجستية ومقرها دبي ، الخميس ، إنها ستخصص ما يزيد عن 15 مليون دولار لتدارك تعطل أعمالها بسبب انفجار ميناء بيروت وحريق في مستودعاتها في المغرب.

ويظهر مبلغ إجمالي بحوالي 15.1 مليون دولار في البيانات المالية للشركة للربع الثالث نتيجة الأضرار التي لحقت بمخازنها بالكامل في بيروت وأضرار جزئية لثلاث وحدات تخزين في الدار البيضاء مؤخرًا.

وقالت الشركة في بيان في سوق دبي المالي (DFM) إن مبلغا غير متكرر قدره 2.7 مليون دولار خصص لمرافقها في بيروت مع مبلغ إضافي قدره 12.4 مليون دولار يتعلق بخسائرها في الحرائق في المغرب.

وتراجعت أسهم أرامكس في سوق دبي المالي بأكثر من 2 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد إعلان الشركة.

وقال بيان الشركة: "تود الشركة إخطار السوق بأن أرامكس تحتفظ بوثائق تغطية تأمينية شاملة يجب أن تغطي كلا الحادثين وأن إدارة الشركة قد عينت مقيمًا للخسائر لإدارة كلا المطالبتين مع شركات التأمين المعنية".

وأضافت أنها تتوقع أن تغطي بوالص التأمين الخسائر والأضرار لكنها عدلت المخصصات لتتماشى مع متطلبات معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).

وفي يوم 4 آب انفجرت كمية كبيرة من نترات الأمونيوم مخزنة في مرفأ بيروت، وهي حوالي 2750 طنًا من المواد شديدة الاشتعال - التي يشيع استخدامها في الأسمدة والمكون الرئيسي في العديد من أنواع متفجرات التعدين - وجرى تخزينها دون تدابير السلامة المناسبة على مدى السنوات الست الماضية ، وذلك بعد مصادرتها من قبل السلطات اللبنانية من السفينة المهجورة MV Rhosus.

أسفرت الكارثة عن مقتل ما يقرب من 200 شخص وإصابة 6000 آخرين ، حيث تسبب الانفجار في إحداث موجات من الصدمة عبر الواجهة البحرية الصناعية في بيروت وامتدت إلى الأحياء السكنية والتجارية المكتظة بالسكان.

في أغسطس ، أبلغت أرامكس عن انخفاض بنسبة 23 في المائة في أرباح الربع الثاني ، والذي قالت إنه يرجع إلى العديد من "التكاليف غير المتوقعة التي نجمت عن جائحة كوفيد19 .

وحققت أرامكس أرباحًا صافية بلغت 94.4 مليون درهم إماراتي في الربع الأول ، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 4٪ لتصل إلى 1،332 مليون درهم إماراتي ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قالت الشركة إن أحجام الشحن الإجمالية نمت بنسبة 26 في المائة ، بعد زيادة أنشطة التجارة الإلكترونية الناتجة عن زيادة التسوق عبر الإنترنت خلال الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد 19 كما أعلنت أرامكس عن زيادة الطلب على الشحنات المتعلقة بالرعاية الصحية.