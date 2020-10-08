ما هي الفرص الاستثمارية في أبخازيا، وهل تم إعفاء السوريين فعلا من التأشيرة إليها؟

يتركز الاهتمام مؤخرا على أبخازيا التي لايعرف عنها كثيرا لأنها دولة لم يعترف بها سوى عدد قليل من الدول، رغم الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، ويأتي ذلك في اعقاب افتتاح سفارة لها في سوريا، ولايعني توقيع سوريا وأبخازيا اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة وافتتاح السفارة الأبخازية في دمشق، الكثير بالنسبة للسوريين فدخول أبخازيا متاح أصلا لكل الجنسيات من خلال حصولهم على التأشيرة الروسية.

وأفاد المسؤول الحكومي الأبخازي لأريبيان بزنس أنه لا جديد بالنسبة لدخول السوريين إلا أبخازيا ويمكن لكل الجنسيات أن تدخل إلى أبخازيا بعد الحصول على تأشيرة روسية.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث للأعلام إن أكثر المسافرين يأتون إلى مطار سوتشي الروسي وفي منطقة ألدر في سوتشي هناك المنفذ الحدودي مع أبخازيا.

سيلزمك تأشيرة للدخول مرتين لروسيا للقدوم من سوتشي الروسية إلى أبخازيا والعودة إلى روسيا، إذ تتعرض أبخازيا لحصار بحري وجوي من جورحيا.

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وقبل جائحة كوفيد 19 كانت هناك رحلات لطيران فلاي دبي وغيرها من شركات الطيران العربية.

و لدى أبخازيا بعثات دبلوماسية في الخارج - مثل تلك في كل من تونس وفنزويلا والأردن وتركيا والنمسا وبلغاريا وألمانيا واليونان وإيطاليا.

أما عن الطريقة الوحيدة لدخولها فهي عبر البر سواء كان ذلك بالسيارة أو القطار، ففي أبخازيا قطار يصلها بمدينة سوتشي ولا يعمل المطار حتى الآن رغم أنباء تتكرر عن احتمال افتتاحه قريبا.

تتميز أبخازيا بكلفة المعيشة الرخيصة ويستفيد السياح من رخص أسعار الفنادق فيها، أما المستثمرين فهناك فرص كبيرة تتمثل في عدد كبير من المنتجات الزراعية الرخيصة مثل البندق الذي كانت شركة فيريرو روشيه الايطالية تستودره بكميات كبيرة من كل من جورجيا وأبخازيا لتصنيع منتج نوتيلا، إلا أن ذلك تعطل بسبب الخلافات السياسية قبل سنوات بحسب صحيفة الايكونوميست.

تعد الضيافة والسياحة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والبناء والزراعة المتطورة من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات في أبخازيا مع كثافات المساحات الخضراء فيها إذ أن ابخازيا تعد من الدول الأولى في العالم من حيث وفرة المياه إذ تكثر الينابيع والأنهار إذ أن 57% من الأراضي الجمهورية ( التي تقارب مساحتها-8660 كم مربع- مساحة جزيرة قبرص) مغطاة بالغابات (497 ألف هكتار) و يبلغ إجمالي احتياطي الغابات 114.5 مليون متر مكعب تتجمع فيها مياه الأمطار وسيول ذوبان الثلوج على جبال القوقاز، فهي ذات موقع استراتيجي كان عبر التاريخ يجذب اهتمام الدول الكبرى نظرا لكونها معبرا بريا للدول السلافية إلى الشرق الأوسط بعيدا عن الجبال.

يوجد في أبخازيا قانون ” الإستثمارات الأجنبية في جمهورية أبخازيا ” و الذي يوفر الدعم الحكومي للمستثمرين الذين ينفذون مشاريع استثمارية في البلاد من خلال توفير مزايا مختلفة وهذه تعتبر فرصة للمستثمرين السوريين.

والجزء الأكبر من السياح القادمين بهدف الاصطياف أو العلاج يمضون فترة الإقامة في مدينة غاغرا حيث يوجد أكثر من 70% من المرافق الصحية و السياحية الأبخازية في مدينتي غاغرا و بيتسوندا (وهي كلمة اغريقية تعني أشجار الصنوبر وهي كانت أصلا مستعمرة إغريقية) .

يسكن أبخازيا قرابة ربع مليون نسمة يضاف له عدد الأبخاز وهم قرابة نصف مليون أبخازي في دول الشتات وهي تركيا وسوريا وعدد قليل في الأردن ومصر ودول غربية أخرى.