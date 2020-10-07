الكويت تحسم تسمية ولي العهد بالإعلان عن مشعل الأحمد ولياً للعهد

ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري أن أسرة آل الصباح تمنت للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

يذكر أن الشيخ مشغل هو شقيق الأمير الراحل الذي توفي الثلاثاء الماضي ويتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في الكويت

وهو من مواليد سنة 1940، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وكلية "هندن" للشرطة في المملكة المتحدة عام 1960.

والشيخ مشعل هو الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت قبل الاستقلال في الفترة من 1921 الى 1950، وهو الأخ غير الشقيق لكل من أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ورافق الشيخ مشعل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب صحيفة البيان.