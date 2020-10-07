كيف أنهك فيروس كورونا المستجد رئيس وزراء بريطانيا ولم يتأثر به الرئيس الأمريكي كثيرا؟

ونقلت أ ف ب أنه بعد أربعة أيام أمضاها في مستشفى عسكري للعلاج من كوفيد-19 خرج الرئيس دونالد ترامب من المنشأة الطبية على وقع هدير محركات المروحية التي نقلته إلى البيت الأبيض وأصوات أنصاره الذين هتفوا باسمه.

وقد انتظر البعض طيلة النهار لمشاهدته وكانوا يأملون أن يكرر الجولة القصيرة التي قام بها في سيارته قبل يوم.

مع ذلك، كانوا سعداء عندما صعد المروحية "مارين وان" التي حلقت فوق الحشد الذي تجمع أمام مستشفى وولتر ريد العسكري في بيتيسدا، على مشارف العاصمة واشنطن.

وأثارت سرعة خروج ترامب من المستشفى تساؤلات عديدة وشكك البعض بما حصل بل هناك من يدعي إنها حيلة لترويج علاج أو لقاح أمريكي وتحقيق مكاسب انتخابية.

ويقول هؤلاء إن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا يصغر ترامب بما يَقرُب العِشرين عامًا من ترامب، لكنه قضى أسبوعين في العناية المُركّزة بعد إصابته بالفيروس وكان الإرهاق بادِيًا عليه مع تراجعه عن موقفه المستهتر بمواجهة الجائحة.

لكن الرئيس الأمريكي خرج سريعا وهو لا يزال يصر على كراهيته لقناع الوجه فالرئيس ترامب خرج من المُستشفى بعد أقل من أربعة أيّام، وزعم أنه يواصل أداء مهامه كالمُعتاد، وبعد ظهوره وهو يُوقّع أوراق، تبيّن لاحقًا أنها كانت بيضاء بعد تكبيرها من قِبَل خُبراء مُختصّين.

الحُصول على أكبر قدرٍ مُمكن من التّعاطف في أوساط النّاخبين، والظّهور بمظهر البَطل الذي هزَم الفيروس هو ما يسوقه المشككين بالرواية الرسمية التي زعمت أن الستيرويد الذي تناوله ترامب ساهم بعلاجه السريع، رغم أن الفيروس تسبب بوفاة أكثر من 200 ألف أمريكي وألحق خسائر هائلة بالاقتصاد الأمريكي مع إضافة 40 مِليون لصفوف العاطلين عن العمل.