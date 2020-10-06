العملة اللبنانية تخسر 81% من قيمتها وتصبح أقل عملات العالم تقييما

طوني عاقلة- بيروت، أريبيان بزنس:وسط الفوضى السياسية والاقتصادية ، هوت الليرة اللبنانية بشكل أكبر مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء ، حيث تقلب سعرها هبوطا يوم الاثنين لتصبح العملة الأكثر انخفاضًا في العالم.

المعدل الجديد الذي يتراوح بين 8600 و8750 ليرة لبنانية للدولار الواحد يعني أن العملة فقدت 81 في المائة من قيمتها في العام الماضي منذ أن بدأت البنوك في تقييد سحب الدولار.

وفقًا لتحليل أجرته شركة أريبيان بزنس استنادًا إلى مؤشر بيج ماك ، الذي ابتكرته مجلة الإيكونوميست في عام 1986 كدليل لمعرفة ما إذا كانت العملات في مستواها "الصحيح" ، فإن هذا يعني أن الليرة اللبنانية هي الأقل قيمة على مستوى العالم.