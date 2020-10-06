ترامب يغادر المستشفى ويعود إلى البيت الأبيض

واستقل ترامب بعد خروجه من المشفى المروحية الرئاسية عائدا إلى البيت الأبيض في واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي حث الناس على عدم الخوف من كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من مليون في شتى أنحاء العالم وسبب دمارا اقتصاديا.

وقال ترامب على تويتر "سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم في الساعة 6:30 مساء (بالتوقيت المحلي). أشعر بأنني في حالة جيدة فعلا! لا تخافوا من كوفيد. لا تدعوه يهيمن على حياتكم. لقد طورنا في عهد إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا. أشعر بحال أفضل مما كنت قبل 20 عاما".