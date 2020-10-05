الحرب تقتل عشرات المدنيين في قصف متبادل للمدن بين أذربيجان وأرمينيا

واهم الأرمن في جيب قرة باغ الأذربيجانيين باستخدام قنابل عنقودية فيما وصل عدد ضحايا الاشتبكات إلى 244 قتيل بينهم 42 مدنيا رغم أن العدد الحقيقي يفوق ذلك بحسب وكالة تاس الروسية.

ونقلت أ ف ب أنباء عن حركة نزوح من الجيب الأرمني الانفصالي هربا من القصف العنيف والمعارك الضارية بين القوات الأذربيجانية والانفصاليين الأرمن.

طالبت أذربيجان الأحد أرمينيا بالانسحاب من ناغورني قره باغ حيث تزايدت عمليات القصف في المناطق المأهولة ما أثار خشية المدنيين في ثامن أيام المعارك بين الانفصاليين الأرمن والجيش الأذربيجاني.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطاب متلفز للأمة بث مساء، "ليس لدي سوى شرط واحد" لوقف إطلاق النار.

وأضاف "القوات المسلحة (الأرمينية) يجب أن تغادر أراضينا"، وطالب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن "يقدم اعتذاره للشعب الأذربيجاني" وأن "يقول إن قره باغ ليس أرمينيا".

وكثف الطرفان طوال اليوم التصريحات النارية، مع تصاعد القصف الذي استهدف خصوصا العاصمة الانفصالية ستيباناكرت، ثاني أكبر مدن أذربيجان.

وفي ظل "زيادة عدد الضحايا بين السكان المدنيين" أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه وجدد دعوته إلى "وقف إطلاق النار في أسرع وقت".

ومنذ الجمعة، تتعرض ستيباناكرت للقصف ما أجبر السكان على الاحتماء في أقبية وملاجئ. وطاول القصف الأحد وسط وأطراف المدينة، وفق صحافيين من وكالة فرانس برس.

ومنذ استئناف الأعمال القتالية قبل سبعة أيام في هذه المنطقة القوقازية التي تسعى أذربيجان إلى استعادتها، وصلت عائلات بأكملها للمرة الأولى في مجموعات إلى غوريس، مع اشتداد القتال في ذات اليوم بشكل واضح على غالبية الجبهة.

وفي وسط الجيب الجبلي الواقع في هضبة شاسعة على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر طرق ووديان ضيقة ومتعرجة، دوت صفارات الإنذار في شوارع ستيباناكرت، كبرى مدن الإقليم التي تحلق فوقها بانتظام طائرات مسيرة أذربيجانية وتتعرض لقصف بالمدفعية الثقيلة.

وسلك العديد من سكان المدينة التي يقطنها 55 ألف نسمة، طريق المنفى المؤقت نحو غوريس، وهي غالبًا المحطة الأولى نحو العاصمة الأرمينية يريفان التي تبعد 350 كم إلى الشمال الغربي.

وتقلهم سيارات وشاحنات عائدة من الجبهة إلى مدخل غوريس، أمام فندق كئيب مكعب على الطراز السوفياتي، يبعد خطوات قليلة من محطة وقود مضاءة بالنيون يتلقفون فيها آخر أخبار القتال.

هناك ينتظر النازحون البائسون عبور سيارة أو لقاء أحد معارفهم أو صدفة تسمح لهم بالذهاب إلى يريفان والتمتع اخيرا بالأمان.

وتنتظر النساء، ويبدو على بعضهن الإعياء، جالسات على الحقائب، بينما يتذمر الأطفال أمامهن على الرصيف. ويبحث الرجال عن فرص للسفر بين السيارات العابرة وسيارات الأجرة الحقيقية والمزيفة، والحافلات العامة البنفسجية النادرة التي توفرها السلطات.

"انسوني!" -

"كم عددكم؟ هل تريدون أن نقلكم؟ " تسأل آني ( 31 عام) التي وصلت ظهرا من يريفان على متن سيارتها الخضراء من طراز كليو. وتقول هذه السيدة أنها أتت "للمساعدة" مبدية "تأثرها" للأحداث الأخيرة، وهي تركت مع خطيبها وصديق آخر كل أشغالها وأوقفت عملها كصحافية للمجيء إلى هنا، على أبواب ناغورني قره باغ.

واوضحت "لم يعد لدي التجرد اللازم للقيام بعملي، قلت لهم + انسوني! +. هناك مئات النازحين يصلون من ستيباناكرت حيث القصف عنيف اليوم، يجب أن نساعدهم بطريقة أو بأخرى".

واضافت آني "إنها مبادرة شخصية، شكل من أشكال التعبئة الشعبية. نحن نساعد بلادنا بقدر ما نستطيع" لافتة إلى "التضامن الكامل للشعب الأرميني في مواجهة عدوان (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان وأذربيجان".

وفي يريفان، سيتولى الأقارب رعاية هؤلاء النازحين، وستستضيفهم الفنادق أو المدارس مجانًا. وسيحصلون على الطعام والملابس والنقود وحتى على ألعاب للأطفال التي تم جمعها بفضل حملات تبرع كثيرة جرت في العاصمة حيث تنتظر الأعلام الوطنية وبجانبها علم ناغورنا قره باغ الشبيه الذي لا يتميز عن العلم الأرميني إلا بخط أبيض متدرج على شكل حرف "في".

واوضحت آني أن "البلد كله في الخطوط الأمامية اليوم. لطالما كان الأمر كذلك في اللحظات الصعبة من تاريخنا".

ولا توجد طوابير طويلة من النازحين الحاملين امتعتهم هنا على الممرات الجبلية، بل يتم الترحيل بانتظام وعبر الطريق، مع نية العودة قريبًا. لا يزال التدفق محدودًا لكن مواكب السيارات وحركة المرور إلى يريفان التي ازدادات كثافتها عن المعتاد تشي بهذا النزوح الضئيل.

وتشير الشاحنات العسكرية وسيارات الإسعاف العديدة بوميض أضوائها الزرقاء وصفارات الإنذار التي تطلقها أحيانا، سالكة الطريق في الاتجاهين، إلى سبب هذه الحركة، وهي الحرب الجديدة الجارية عند قمة هذا السهل الشاسع وسط الجبال السوداء.