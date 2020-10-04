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الأحد 4 أكتوبر 2020 07:30 ص

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الملياردير المصري نجيب ساويرس يطالب بمنع مكيفات الهواء

نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تدوينة أثارت جدلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير، حيث طلب رجل الأعمال الأشهر في مصر من الحكومة المصرية إصدار قرار بمنع أجهزة التكييف "الشباك".

الملياردير المصري نجيب ساويرس يطالب بمنع مكيفات الهواء
سويرس الصورة- بلومبرغ Shawn Baldwin/Bloomberg
الملياردير المصري نجيب ساويرس يطالب بمنع مكيفات الهواء

نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس، عبر حسابه في موقع "تويتر" تدوينة أثارت جدلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير، حيث طلب رجل الأعمال الأشهر في مصر من الحكومة المصرية إصدار قرار بمنع أجهزة التكييف .

وقال ساويرس نصا: "لازم يطلع قرار بمنع أجهزة التكييف الـ window type من واجهات العمارات ! مشوهة المباني القديمه كلها؟".

وطالب  نجيب ساويرس، بتقييد الأبنية التي لم يكتمك بناءها من خلال منع توصيل المياه والكهرباء لها نظرا لانه لم يجري صباغ الواجهات الخاصة بها، والمتروكة على الطوب الأحمر، قائلًا: “إنه منظر غير مقبول، وعندنا بس”.

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