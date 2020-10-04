الملياردير المصري نجيب ساويرس يطالب بمنع مكيفات الهواء

نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس، عبر حسابه في موقع "تويتر" تدوينة أثارت جدلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير، حيث طلب رجل الأعمال الأشهر في مصر من الحكومة المصرية إصدار قرار بمنع أجهزة التكييف .

وقال ساويرس نصا: "لازم يطلع قرار بمنع أجهزة التكييف الـ window type من واجهات العمارات ! مشوهة المباني القديمه كلها؟".

لازم يطلع قرار بمنع اجهزة التكييف ال window type من واجهات العمارات ! مشوهة المباني القديمه كلها ؟— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 2, 2020

وطالب نجيب ساويرس، بتقييد الأبنية التي لم يكتمك بناءها من خلال منع توصيل المياه والكهرباء لها نظرا لانه لم يجري صباغ الواجهات الخاصة بها، والمتروكة على الطوب الأحمر، قائلًا: “إنه منظر غير مقبول، وعندنا بس”.