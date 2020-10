شاهد ترامب يخاطب الأمريكيين من المستشفى: أنا بخير

وأشار بيان أطباء ترامب إلى أن الرئيس تم تشخيص إصابة الرئيس بكورونا المستجد مساء الخميس الأول من أكتوبر وتلقى علاجا تجريبيا من شركة ريجيرون Regeron وهو من خليط من الاجسام المضادة يوم الجمعة الثاني من أكتوبر.

وقال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي، للصحفيين صباح أمس السبت أن الرئيس لا يعاني من الحمى ولا يتلقى الأوكسجين وهو بحالة طيبة لكنه حذر من أن أول أسبوع من الإصابة بفيروس كورونا هو أخطر فترة لتحديد مسار المرض المحتمل.

وزعم محرر في مجلة فانيتي فير أن الرئيس قال لمن حوله هل سأموت مثل تشيرا، وهو أحد مؤيديه الذين أصيبوا بكورونا ولاقى حتفه خلال العلاج.

Conversations w Republicans close to WH over last 12 hours indicate it’s been far more dire than WH has said. Before being taken to Walter Reed, Trump kept asking aides, “Am I going out like Stan Chera? Am I?” (Chera was Trump’s NYC friend who died of Covid in April)— Gabriel Sherman (@gabrielsherman) October 3, 2020