شاهد ترامب يخاطب الأمريكيين من المستشفى: أنا بخير

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عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لينشر تدوينة بالفيديو على تويتر بعد دخوله للمستشفى للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد
وأشار بيان أطباء ترامب إلى أن الرئيس تم تشخيص إصابة الرئيس بكورونا المستجد مساء الخميس الأول من أكتوبر وتلقى علاجا تجريبيا من شركة ريجيرون Regeron وهو من خليط من الاجسام المضادة يوم الجمعة الثاني من أكتوبر.
وقال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي، للصحفيين صباح أمس السبت أن الرئيس لا يعاني من الحمى ولا يتلقى الأوكسجين وهو بحالة طيبة لكنه حذر من أن أول أسبوع من الإصابة بفيروس كورونا هو أخطر فترة لتحديد مسار المرض المحتمل.
pic.twitter.com/gvIPuYtTZG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
وزعم محرر في مجلة فانيتي فير أن الرئيس قال لمن حوله هل سأموت مثل تشيرا، وهو أحد مؤيديه الذين أصيبوا بكورونا ولاقى حتفه خلال العلاج.
Conversations w Republicans close to WH over last 12 hours indicate it’s been far more dire than WH has said. Before being taken to Walter Reed, Trump kept asking aides, “Am I going out like Stan Chera? Am I?” (Chera was Trump’s NYC friend who died of Covid in April)— Gabriel Sherman (@gabrielsherman) October 3, 2020