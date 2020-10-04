لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
الأحد 4 أكتوبر 2020 06:45 ص

حجم الخط

- Aa +

شاهد ترامب يخاطب الأمريكيين من المستشفى: أنا بخير

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لينشر تدوينة بالفيديو على تويتر بعد دخوله للمستشفى للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد

شاهد ترامب يخاطب الأمريكيين من المستشفى: أنا بخير
شاهد ترامب يخاطب الأمريكيين من المستشفى: أنا بخير
الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي- شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث للصحفيين عن صحة ترامب في والتر ريد بماريلاند يوم السبت. تصوير: كن سيدينو - رويترز رويترز
شاهد ترامب يخاطب الأمريكيين من المستشفى: أنا بخير

وأشار بيان أطباء ترامب إلى أن الرئيس تم تشخيص إصابة الرئيس بكورونا المستجد مساء الخميس الأول من أكتوبر وتلقى علاجا تجريبيا من شركة ريجيرون Regeron وهو من خليط من الاجسام المضادة يوم الجمعة الثاني من أكتوبر.

وقال الدكتور شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي، للصحفيين صباح أمس السبت أن الرئيس لا يعاني من الحمى ولا يتلقى الأوكسجين وهو بحالة طيبة لكنه حذر من أن أول أسبوع من الإصابة بفيروس كورونا هو أخطر فترة لتحديد مسار المرض المحتمل.

وزعم محرر في مجلة فانيتي فير أن الرئيس قال لمن حوله هل سأموت مثل تشيرا، وهو أحد مؤيديه الذين أصيبوا بكورونا ولاقى حتفه خلال العلاج.

اقرأ التالي

وفاة الزعيم الروحي للأيزيديين في العراق

إطلاق طائرات "نهاية العالم" مع اصابة ترامب بكورونا المستجد

ترامب يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد والدولار و الين يقفزان