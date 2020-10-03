مسؤول : مقاطعة المنتجات التركية مسؤولية كل سعودي

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن ‏المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا.

وانتشر قبل أيام وسم أطلقه سعوديون يدعو لمقاطعة المنتجات التركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأطلقوا في تويتر، وسم (#حظر_المنتجات_التركيه) الذي ظل حافظ على تصدره قائمة الوسوم الأكثر تكرارا في السعودية، فيما طالب آخرون بحظر المسلسلات التركية، أما البعض الآخر فذهب إلى المطالبة بمقاطعة السياحة في تركيا.

وأشارت صحيفة عكاظ إلى أن الوسم الداعي للمقاطعة لاقى تفاعلا كبيرا من السعوديين الذين أكدوا أن مقاطعة المنتجات التركية من المواطنين تعد الرد المناسب للأتراك عقب تدخلاتهم منذ زمن طويل. وأكد المواطنون في مجمل ردودهم على التغريدة، أن العديد منهم قام بمقاطعة المنتجات التركية منذ فترة طويلة، وبينوا أن المصانع والأسواق المحلية الضخمة قادرة على سد المنتجات التركية واستبدالها بمنتجات محلية.



فيما طالب بعض السعوديين برفع ضريبة الواردات على المنتجات التركية بنسبة 300% عما كانت عليه سابقا، وقام بعضهم بإيضاح «الباركود» المختص بالمنتجات التركية الذي يبدأ بـ869 للتسهيل على المواطنين معرفة المنتجات التركية ومقاطعتها.

وكانت الليرة التركية قد سجلت هذا الأسبوع مستويات قياسية جديدة، بتراجعها إلى مستوى 7.77 ليرة لكل دولار، بانخفاضها 62.55% عما كانت عليه قبل 5 سنوات فقط، إذ كانت تكلفة الدولار 2.91 ليرة، إلا أن السياسات غير الحكيمة لتركيا ساهمت في تراجع العملة إلى مستويات قياسية.