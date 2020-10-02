إطلاق طائرات "نهاية العالم" مع اصابة ترامب بكورونا المستجد

أشار تقرير لموقع فوربس إلى تحليق علني لطائرتين طراز ميركوري -E-6B Mercury-التي تعرف إعلاميا باسم (طائرة يوم القيامة) ولفت التقرير أنه

قبل وقت قصير من انتشار خبر إصابة ترامب بفيروس كورونا الجديد صباح الجمعة ، أطلقت البحرية الأمريكية طائرتين تعرفان بطائرات يوم القيامة على السواحل الأمريكية.

تعتبر طائرة E-6B Mercury منصة لمواقع القيادة النووية المحمولة جواً التابعة للبنتاغون. الطائرات ذات المحركات الأربعة - بهيكل طائرة بوينج 707 - تحمل أنظمة اتصالات خاصة وطواقم لقيادة غواصات الصواريخ الباليستية النووية من طراز أوهايو التابعة للبحرية.

في حال وقوع هجوم نووي يستهدف الولايات المتحدة ، ستنقل هذه الطائرات تعليمات المواقع والاتجاهات إلى غواصات أوهايو النووية Ohio boomers ، لاستهداف مدن العدو والقواعد العسكرية باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الغواصات ترايدنت ذات رؤوس نووية .

وأشار تيم هوجان وهو محلل استخبارات أمريكي بالقول إنه ليس من قبيل المصادفة أن تحلق طائرة من هذا النوع فوق السواحل في الدقائق التي سبقت إعلان ترامب عن إصابته.

RT There's an E-6B Mercury off the east coast near DC. I looked because I would expect them to pop up if he tests positive. It's a message to the small group of adversaries with SLBMs and ICBMs. pic.twitter.com/3ta9PmPxZD— Tim Hogan (@TimInHonolulu) October 2, 2020

تعمل مواقع القيادة في الطائرة E-6B مع نظام مراقبة إطلاق الصواريخ وهو يدير عمل نظام الانتقام النووى الأوتوماتيكى - ERCS - مع الصواريخ الباليستية

الآن في شكل غير كامل، لا تزال أجهزة الكمبيوتر تطلب طاقم منصات الإطلاق أربع مرات في اليوم. ولكن إذا لم يردوا، فلن يحدث شيء: لإطلاق صاروخ، يجب الحصول على رمز إطلاق من E-6B ، والتي يتحكم بها الناس، بالإضافة إلى ذلك، من أجل تجنب وقوع الحوادث، تم توجيه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى المناطق غير المأهولة في المحيط الهادئ وقبل بدء مهمة قتالية، يجب أن إدخال إحداثيات الهدف.

يذكر الردع النووي يعتمد على استراتيجية “الثالوث النووي” التي تجعل الدولة قادرة على إطلاق القنابل النووية من البر والبحر والجو عن طريق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات والقاذفات الاستراتيجية. ففي حال تعرض الولايات المتحدة لهجوم نووي يدمرها - ستكون الغواصات وسيلة للانتقام والرد.