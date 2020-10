إطلاق طائرات "نهاية العالم" مع اصابة ترامب بكورونا المستجد

أشار تقرير لموقع فوربس إلى تحليق علني لطائرتين طراز ميركوري -E-6B Mercury-التي تعرف إعلاميا باسم (طائرة يوم القيامة) ولفت التقرير أنه

قبل وقت قصير من انتشار خبر إصابة ترامب بفيروس كورونا الجديد صباح الجمعة ، أطلقت البحرية الأمريكية طائرتين تعرفان بطائرات يوم القيامة على السواحل الأمريكية.

تعتبر طائرة E-6B Mercury منصة لمواقع القيادة النووية المحمولة جواً التابعة للبنتاغون. الطائرات ذات المحركات الأربعة - بهيكل طائرة بوينج 707 - تحمل أنظمة اتصالات خاصة وطواقم لقيادة غواصات الصواريخ الباليستية النووية من طراز أوهايو التابعة للبحرية.

في حال وقوع هجوم نووي يستهدف الولايات المتحدة ، ستنقل هذه الطائرات تعليمات المواقع والاتجاهات إلى غواصات أوهايو النووية Ohio boomers ، لاستهداف مدن العدو والقواعد العسكرية باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الغواصات ترايدنت ذات رؤوس نووية .

وأشار تيم هوجان وهو محلل استخبارات أمريكي بالقول إنه ليس من قبيل المصادفة أن تحلق طائرة من هذا النوع فوق السواحل في الدقائق التي سبقت إعلان ترامب عن إصابته.

RT There's an E-6B Mercury off the east coast near DC. I looked because I would expect them to pop up if he tests positive. It's a message to the small group of adversaries with SLBMs and ICBMs. pic.twitter.com/3ta9PmPxZD— Tim Hogan (@TimInHonolulu) October 2, 2020