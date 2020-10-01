أرابتك القابضة تؤكد رسميا تصفية الشركة

وأضاف البيان أن "القرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع وذلك بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة "أليكس بارتنرز". ويمنح القرار مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهرين للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة. ولحين ذلك فإن التركيز الأول للشركة سيكون توفير الاستقرار لموظفي الشركة وللشركات التابعة ومقاولين الباطن والموردين والأطراف المعنية الأخرى."



ونقل البيان عن وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة أرابتك قوله: "شهد قطاع البناء والإنشاءات تراجعاً في مستويات السيولة خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على تقدم سير العمل في مشاريع أرابتك، وتفاقمت هذه الأوضاع الصعبة بسبب انتشار فيروس كوفيد 19. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية وإعادة هيكلة العمليات المالية والتشغيلية، إلا أن الأوضاع الحالية للمجموعة غير قابلة للحل".

وأضاف بقوله: "نظراً لهذه الظروف، صوت المساهمون للمضي قدماً في خطة لتصفية الشركة لتعزيز القيمة لصالح أصحاب المصلحة من خلال برنامج فعال. وعلى مدار الأسابيع المقبلة، سيعمل مجلس إدارة الشركة وفريقها الإداري عن كثب مع الجهات التنظيمية واصحاب المصلحة لتعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة. وتتمثل أولويتنا الحالية في ضمان التعامل العادل والمنصف مع كل شخص سيتأثر مباشرة بهذا القرار."

وذكر البيان أن قرار المساهمين جاء في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2020. وبعد النظر في ظروف وبيئة الأعمال الصعبة، فضلاً عن الخسائر المتراكمة كنسبة مئوية من رأس مال الشركة المصدر، دعا مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الخيارات المتاحة أمام الشركة.

قرار المساهمين يمنح مجلس الإدارة مهلة أقصاها شهرين للسماح بمناقشة القرار مع المساهمين قبل التقدم بطلب التصفية للمحكمة المعنية.





يذكر أن أرابتك نجحت بإكمال أكثر من 240 مشروعا بما فيها أطول بناء في العالم وهو برج خليفة في دبي ومتحف اللوفر أبو ظبي.

كانت شركة أرابتك القابضة تكبدت في النصف الأول من عام 2020، خسائر قيمتها 794 مليون درهم إماراتي ناجمة عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، مقابل أرباح بلغت 58 مليون درهم في النصف المقارن من 2019، استناداً إلى نتائج أعمال الشركة الأخيرة على موقع سوق دبي المالي.