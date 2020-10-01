ارتفع معدل البطالة بين السعوديين في المملكة إلى 15.4% خلال الربع الثاني من 2020،

وصل ارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستوياتها في السعودية مما يدل على مدى الضرر الذي سببه اضطرابات سوق النفط مع جائحة كوفيد

وتقلص القطاع النفطي 5.3% بالمعدل السنوي فيما تراجعت القطاعات غير النفطية 8.2 % بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في المملكة إلى 15.4% خلال الربع الثاني من 2020، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.

وانكمش القطاع الخاص غير النفطي والذي يعد محرك توليد الوظائف ، بأكثر من 10 في المائة. وأظهرت إحصاءات العمل الصادرة في نفس الوقت أن بطالة المواطنين ارتفعت إلى 15.4 في المائة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في البيانات التي تعود إلى عقدين من الزمن.

هذا على الرغم من برنامج التحفيز الحكومي الذي غطى 60 بالمائة من رواتب العديد من العمال السعوديين.

وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أزمة مزدوجة هذا العام حيث صادفت الجائحة تخفيضات إنتاج الطاقة وانخفاض أسعار الخام لتجمع معا في ضرب التعافي الاقتصادي الهش من الانهيار الأخير لأسعار النفط.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص إنتاج النفط بنسبة 6.8 في المائة هذا العام ، يليه نمو بنسبة 3.1 في المائة في عام 2021.

كانت القطاعات الأكثر تضرراً من الاقتصاد في الربع الثاني ، هي ذاتها التي تضررت من سلسلة من عمليات حظر التجول والإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا التي تم تنفيذها في مارس وتم رفعها تدريجياً اعتباراً من نهاية مايو.

وتضم هذه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الذي تقلص بنسبة تزيد عن 18 بالمائة. من ناحية أخرى ، تقلص التمويل والتأمين والخدمات التجارية بنسبة 0.3 في المائة فقط.

ولا تزال الظروف صعبة على الرغم من تخفيف قيود فيروس كورونا. ولايزال الإنفاق الحكومي مقيد بسبب انخفاض عائدات النفط ، في حين يتوقع الاقتصاديون أن مكاسب انتعاش النشاط الاستهلاكي بعد انتهاء الإغلاق سيكون قصير الأجل مثل تدابير التقشف وكحال مضاعفة ضغوط ضريبة القيمة المضافة على ميزانيات الأسر.

وإذا استمر الارتفاع في معدلات البطالة ، فسوف يمثل انتكاسة كبيرة لخطط التحول الاقتصادي وتوليد وظائف كافية في القطاع الخاص لشباب المملكة. وشكل السعوديون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاما 63.1 بالمئة من المواطنين العاطلين عن العمل في الربع الثاني.

و قفزت مشاركة الإناث في القوى العاملة بأكثر من خمس نقاط مئوية - وهي أكبر تحرك في هذا الاتجاه على الإطلاق - لتصل إلى 31.4 في المائة ، مما أدى إلى تسريع اتجاه المزيد من النساء اللائي يبحثن عن وظائف مع تخفيف القيود الاجتماعية في المملكة. أدى ذلك إلى زيادة المشاركة الإجمالية في القوى العاملة ، على الرغم من انخفاض طفيف في مشاركة الذكور.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في بيان الأسبوع الماضي إن التضخم الديموغرافي للشباب يتطلب حوالي 150 ألف وظيفة جديدة سنويًا ، وهو رقم "كبير جدًا بحيث لا يمكن دعمه من خلال التوظيف في القطاع العام وعائدات البترول وحدها".

ومع ذلك ، أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند A- / A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مشيرة إلى وجود احتياطيات قوية نسبيًا ، بما في ذلك أكثر من 400 مليار دولار من الأصول الأجنبية الصافية التي يحتفظ بها البنك المركزي.