شاهد تحطم وانفجار مقاتلة أمريكية طراز إف 35 ثمنها 100 مليون دولار

كان قائد مقاتلة من طراز إف 35 (F-35B) قد قفز منها بعد حادث وقع في الجو ويعالج من اصابته في المستشفى حاليا، ووقع حادث التحطم للمقاتلة من طراز إف 35 التي يبلغ ثمنها أكثر من 100 مليون دولار في ولاية كاليفورنيا قرب امبريال كاونتي، وكانت المقاتلة تحاول التزود بالوقود وهي محلقة جوا من خلال طائرة كي سي - KC-130J- التي نفذت هبوطا اضراريا ونجا طاقهمها البالغ 8 ضباط.





ونقلت أ ف ب ورويترز أعلان وحدة في مشاة البحرية الأمريكية أن مقاتلة من طراز "إف 35 بي" قد تحطمت الثلاثاء بعدما اصطدمت بطائرة للتزود بالوقود جوا.

وأضاف جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية أن قائد المقاتلة قفز منها وهو يتلقى العلاج حاليا، في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود وهي من طراز "كيه سي 130جيه" بسلام. ذكر تلفزيون "إيه بي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا الثلاثاء.

وقال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية على تويتر "عند الساعة 1600 تقريبا وردنا أن "مقاتلة إف 35 بي" اصطدمت بطائرة "كيه سي 130 جيه" خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، مما أدى لتحطم المقاتلة إف-35بي".

وتابع المصدر أن سبب الحادث قيد التحقيق.