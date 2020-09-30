مناظرة ترامب وبايدن قد تكون الأسوأ في التاريخ

لم تقدم المناظرة أي دافع لتحفيز الجمهور على التصويت واكتفى الاثنان بمناكفات مألوفة، ترامب هاجم سجل ابن جو بايدن المتهم بالفساد والتكسب من منصب والده حين كان الأخير نائب الرئيس، فيما أصر بايدن على ذكر ابنه المتوفى.

وعنونت مراسلة سكاي نيوز كورديليا لبنش أن المناظرة اتسمت بالفوضى واظهار الكراهية وأنالخاسر الأكبر منها هو الشعب الأمريكي، مع محافظة ترامب على الوفاء بالخطاب المكرس لمؤيديه فيما حاول بايدن أن يكون صوت التعقل، لكن لم يتناول أي من المرشحين أهم القضايا التي تمس الأمريكيين مثل الاقتصاد والصحة واستقرار البلاد بحسب سكاي نيوز.

فالمناظرة بين مرشحي الرئاسة التي نالت أكبر اهتمام لم تحظى به أي مناظرة أخرى منذ 30 عامًا. قد تصبح أسوأ المناظرات على الإطلاق ، فكانت كارثة من الفوضى والحقد وضعف المضمون، ولم يوفر دونالد ترامب حتة المشرف على المناظرة كريس واليس. وتملص الاثنين من اللباقة بل تبادلات الاتهامات ومحاولات الاستحواذ على وقت الحديث.

وتهرب ترامب من الاجابة على سؤال يطالبه بالتنديد بالمتطرفين العنصريين البيض، وجاء رد ترامب بمهاجمة اليساريين وحركة أنتيفا المناهضة للفاشية على أنهم المشكلة.