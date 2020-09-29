الكويت تُعلن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد

(أ ف ب) – أعلن مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.

وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح “عملا بأحكام الدستور (…) فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده (…) صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت”.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء الحداد 40 يوما على روح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وجاء في البيان، الذي تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح: “ننعى إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد، الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “ينادي المجلس بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت”.

وتابع: “يعلن المجلس الحداد في البلاد لمدة 40 يوما، وإغلاق الدوائر الرسمية لـ3 أيام أعتبارا من اليوم الثلاثاء”.

ونعت الدول العربية الثلاثاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي عن 91 عاما.

وعايش الأمير الراحل أخطر أزمات بلاده والمنطقة، وخط مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته “عميد الدبلوماسية” و”حكيم العرب”.

– السعودية-

نعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أمير الكويت.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي “الملك وولي العهد يقدمان خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللشعب الكويتي الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء”.

– العراق-

نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأمير الراحل مؤكدا “ساهم الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده”.

وكان العراق غزا الكويت في الثاني من آب/اغسطس 1990 وضم هذه الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر.

– مصر-

أعلنت مصر الحداد لثلاثة أيام بعد وفاة أمير الكويت.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على تويتر ” فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها”.

– الإمارات-

نعت الإمارات أمير الكويت وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

وكتب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على تويتر “رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد..رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك..ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال”.

– البحرين-

نعى الديوان الملكي البحريني أمير الكويت وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وقال الديوان في بيان “مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت”.

– قطر-

نعت قطر أمير الكويت وأعلنت الحداد لثلاثة أيام.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “فقدنا برحيله قائداً عظيماً وزعيماً فذاً اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد”.

– الأردن-

نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمير الكويت وأعلن الأردن الحداد وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام.

وكتب العاهل الأردني في تغريدة على تويتر “فقدنا اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته”.

– اليمن-

نعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون أمير الكويت.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا محمد الحضرمي في تغريدة على تويتر “رحم الله سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة (…) تعازينا القلبية الصادقة لاشقائنا في الكويت ولنا جميعا في الامة العربية والاسلامية في هذا المصاب الجلل”.

وقال المتحدث باسم المتمردين الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة “في يوم رحيل أمير الكويت لا ننسى موقفه الداعم لمشاورات السلام وكان في كل لقاءٍ معه يفصح عن حبه لليمن، مبديا حرصا على إطفاء نار الحرب، وكان ذلك محل احترام وتقدير الجميع”.