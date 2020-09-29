يوم رحيل عبد الناصر يشعل الجدل بين المصريين

بالأمس أحيت مصر مناسبة وفاة جمال عبد الناضر في 28 أيلول/سبتمبر 1970 ويلفت موقع بي بي سي عربي إلى أن شعبية عبدالناصر الواسعة في مصر والعالم العربي انعكست على الفضاء الإلكتروني، حيث كان لافتا مشاركة الكثير من دول عربية في النقاش حول "الزعيم الكاريزماتيكي" الذي كان ينظر إليه على أنه "نصير الفقراء" و"مقاوم إسرائيل" و"مناصر الوحدة العربية". لكن الانقسام حوله لايزال على حاله.

فهناك من يرى مساعي عبد الناصر لإدخال مصر سباق التقدم الصناعي ومنح المرأة حقوقها، وهناك من يعتبره أسس مرحلة الديكتاتوريات في العالم العربي.

ويلفت محمود القيعي في موقع الرأي اليوم إلى أن الناس صنفان، ويقول إن نشطاء آخرون ” ناصريو الهوي ” قالوا إن عبد الناصر حي بتاريخه ومبادئه ونضاله، مذكّرين بقول أمير الشعراء شوقي في قصيدته في رثاء شكسبير: والناس صنفان: موتى في حياتهمُ وآخرون ببطن الأرض أحياء.

حتى في وفاته، لا يزال الرئيس جمال عبدالناصر يعيشُ في داخلنا، تُلهمنا أفكاره ومبادئه التي حملناها ولا نزال، وعروبتُه التي وقفت بوجه الاحتلال ساعيةً للوحدةِ العربية.



على أمل انطباقها على واقعنا اليوم.. لعل وعسى.. #جمال_عبد_الناصر pic.twitter.com/0FGwHusKGm— نور فخري علامة (@NourFakhryAlame) September 28, 2020

ويختم بالقول، البعض أكد أن عبد الناصر سيظل حبيب الملايين رغم ما يتعرض له من تشويه. لم يسلم عبد الناصر من انتقاد كارهيه الذين هاجموه بضراوة وسلقوه بألسنة حداد،مؤكدين أنه هو الذي كرس لحكم الفرد الذي شقيت به الأمة ولا تزال.