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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 05:45 ص

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يوم رحيل عبد الناصر يشعل الجدل بين المصريين

انتشر وسم ذكرى الزعيم عبر الشبكات الاجتماعية في الذكرى الخمسين لوفاة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر

يوم رحيل عبد الناصر يشعل الجدل بين المصريين

بالأمس أحيت مصر مناسبة وفاة جمال عبد الناضر في 28 أيلول/سبتمبر 1970 ويلفت موقع بي بي سي عربي إلى أن شعبية عبدالناصر الواسعة في مصر والعالم العربي انعكست على الفضاء الإلكتروني، حيث كان لافتا مشاركة الكثير من دول عربية في النقاش حول "الزعيم الكاريزماتيكي" الذي كان ينظر إليه على أنه "نصير الفقراء" و"مقاوم إسرائيل" و"مناصر الوحدة العربية". لكن الانقسام حوله لايزال على حاله.

فهناك من يرى مساعي عبد الناصر لإدخال مصر سباق التقدم الصناعي ومنح المرأة حقوقها، وهناك من يعتبره أسس مرحلة الديكتاتوريات في العالم العربي.

ويلفت محمود القيعي في موقع الرأي اليوم إلى أن الناس صنفان، ويقول إن نشطاء آخرون ” ناصريو الهوي ” قالوا إن عبد الناصر حي بتاريخه ومبادئه ونضاله، مذكّرين بقول أمير الشعراء شوقي في قصيدته في رثاء شكسبير: والناس صنفان: موتى في حياتهمُ وآخرون ببطن الأرض أحياء.

ويختم بالقول، البعض أكد أن عبد الناصر سيظل حبيب الملايين رغم ما يتعرض له من تشويه. لم يسلم عبد الناصر من انتقاد كارهيه الذين هاجموه بضراوة وسلقوه بألسنة حداد،مؤكدين أنه هو الذي كرس لحكم الفرد الذي شقيت به الأمة ولا تزال.

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