السعودية : ضبط خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني





وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية "ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

وأضاف المتحدث أن عناصر الخلية تلقت "داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية" لعدة أسابيع في أواخر عام 2017.

وذكر البيان أنه جرى "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة" في المملكة.

وتخوض السعودية وإيران عدة حروب بالوكالة في المنطقة، ومنها الحرب في اليمن. وحملت الرياض إيران مسؤولية هجوم لم يسبق له مثيل بصواريخ وطائرات مسيرة على منشآت نفطية في المملكة العام الماضي، وهو ما تنفيه طهران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.

كما تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، وأضاف البيان أن الجهات المختصة تباشر تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات والإجراءات للقضاء.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. والله الهادي إلى سواء السبيل.