39 قتيلا خلال 24 ساعة مع مؤشرات اندلاع حربٍ في القوقاز

التاريخ: 28 سبتمبر 2020- واصلت المواجهات العنيفة في ناجورنو قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان صباح الاثنين حيث أعلن مسؤولون في المنطقة المتنازع عليها مقتل 15 مسلحا انفصاليا أرمينيا، ما ادى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمواجهات إلى 39 قتيلا بحسب رويترز.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن "المواجهات العنيفة تواصلت خلال الليل"، في حين أكد مسؤولون في وزارة الدفاع في قره باغ مقتل 15 مسلحا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الانفصاليين المسلحين إلى 32 منذ اندلعت المواجهات الأحد.

كما لقي خمسة مدنيين أذربيجانيين ومدنيان أرمينيان من قره باغ مصرعهم، وفقا حصيلة أُعلن عنها الأحد. ولم تعلن أذربيجان عن خسائرها العسكرية.

وقد تكون الخسائر أكبر بكثير، لكن كل طرف أكد أنه ألحق مئات الخسائر بالطرف الآخر، ونشر الجانبان صورا لدبابات مدمرة.

Today at around 07:30, horrified by their huge manpower and equipment losses, the adversary used the TOS heavy artillery system at the south-eastern direction. The Armenian side doesn’t have any losses from the shelling. pic.twitter.com/04emW4peSB— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 28, 2020