نفي مسؤول أذربيجاني لمزاعم مشاركة مقاتلين سوريين في حرب قره باغ

وزعم التقرير أن مقاتلين سوريين زجت بهم تركيا لقتال إلى جانب أذربيجان في الاشتباكات مع أرمينيا، ووصفه بأنه "هراء".وقالت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الأحد إنها تتحرى معلومات عن مشاركة مقاتلين من سوريا في القتال مع أذربيجان في قره باغ.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال اليوم إن "دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت إلى أذربيجان، حيث



قامت الحكومة التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك".

ولقي ما لا يقل عن 16 عسكريا والعديد من المدنيين حتفهم أمس الأحد في أعنف اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان منذ 2016، ما يجدد المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

والاشتباكات، التي وقعت بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين،واللتين خاضتا حربا في تسعينيات القرن الماضي، هي أحدث تصعيد في الصراع الممتد لفترة طويلة بخصوص إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي في أذربيجان، الذي يقطنه سكان ينحدرون من أصول أرمينية.

وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

وقال إقليم ناجورنو قرة باغ إن 16 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين بعدما شنت أذربيجان هجوما جويا ومدفعيا في وقت مبكر أمس الأحد. وأعلنت أرمينيا وإقليم ناجورنو قرة باغ فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة للذكور.

وقالت أذربيجان، التي أعلنت هي الأخرى الأحكام العرفية، إن قواتها ردت على قصف من جانب أرمينيا وإنها سيطرت على ما يصل إلى سبع قرى. وعلى الرغم من أن إقليم ناجورنو قرة باغ نفى ذلك في بادئ الأمر، فقد سلم لاحقا بخسارته "بعض المواقع"، وقال إنه مُني ببعض الخسائر في صفوف المدنيين، من دون الخوض في تفاصيل.

وذكر مكتب الادعاء العام في أذربيجان أن خمسة من عائلة واحدة قتلوا في القصف الذي شنته القوات الأرمينية.

وأثارت الاشتباكات الأخيرة موجة من الدبلوماسية لمنع اندلاع نزاع جديد في الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا ذات الأغلبية المسيحية وأذربيجان التي يغلب المسلمون على سكانها، ودعت روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، في حين أعلنت تركيا، وهي قوة إقليمية أخرى، دعمها لأذربيجان.

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بالعنف في بيان، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وأي خطاب أو أفعال أخرى قد تؤدي إلى تدهور الأمور.

وانفصل إقليم ناجورنو قرة باغ عن أذربيجان في صراع احتدم مع سقوط الاتحاد السوفيتي العام 1991.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار العام 1994، بعد سقوط آلاف القتلى وتهجير أعداد أخرى، لا تزال أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات بسبب الإقليم وعلى امتداد الحدود التي تفصل بين البلدين.

وقال نشطاء حقوقيون من أرمينيا إن امرأة وطفلا من أصل أرميني قتلا أيضا في اشتباكات أمس.