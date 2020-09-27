إعلان حالة الحرب بين أذربيجان وأرمينيا عقب اشتباكات في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه

واندلعت الاشتباكات بسبب إقليم ناجورنو قره باغ، الواقع داخل أذربيجان، ولكن يديره منحدرون من أصل أرميني.

وفيما أعلن الإقليم مقتل 16 من جنوده وإصابة أكثر من 100 آخرين كحصيلة أولية، أعلنت أذريبحان حظر التجول والأحكام العرفية في البلاد.

كما أعلن مكتب الإدعاء العام في أذربيجان، الأحد، مقتل 5 من عائلة واحدة في قصف للقوات الأرمينية.

وأثارت تلك الاشتباكات مخاوف بشأن عدم الاستقرار في جنوب القوقاز، وهو ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

وذكرت أ ف ب أن النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في جنوب القوقاز، يتواصل منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي حول هذه المنطقة التي تسكنها غالبية أرمنية لكنها ضمت إلى أذربيجان إبان الحقبة السوفياتية.

وشهدت المنطقة حربا أدت إلى سقوط ثلاثين ألف قتيل ونزوح مئات الآلاف بين 1988 و1994.

وأنهى وقف لإطلاق النار الحرب في 1994 لكنه لم يؤد إلى حل المشكلة، بينما تجري مناوشات متقطعة على طول الحدود. لكن معارك الجمعة والسبت تبدو أكبر من تبادل إطلاق النار الذي يجري عادة. وكانت آخر المعارك الكبيرة في المنطقة في 1994.

وتهدد أذربيجان التي تتجاوز ميزانيتها الدفاعية ميزانية أرمينيا بأكملها في بعض الأحيان، باستعادة المنطقة الانفصالية بالقوة إذا لم تسفر المفاوضات عن نتيجة. وتؤكد أرمينيا المدعومة من روسيا من جهتها أنها قادرة على مواجهة أي هجوم.