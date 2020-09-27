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الأحد 27 سبتمبر 2020 04:45 ص

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فيديو: مقتل سبعة في انفجار سيارة ملغومة برأس العين في شمال شرق سوريا

تفجير سيارة ملغومة بالمدينة الواقعة على الحدود التركية يوم السبت و مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، جراء الانفجار

فيديو: مقتل سبعة في انفجار سيارة ملغومة برأس العين في شمال شرق سوريا
فيديو: مقتل سبعة في انفجار سيارة ملغومة برأس العين في شمال شرق سوريا

نقلت رويترز عن    سكان بمدينة رأس العين السورية إن سبعة قتلوا في تفجير سيارة ملغومة بالمدينة الواقعة على الحدود التركية يوم السبت.
وشهدت المنطقة هجمات متكررة منذ انتزاع المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية العام الماضي.

وأوضح السكان أن طفلين كانا بين القتلى. ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الانفجار.

وأظهرت صور التقطها السكان مجموعة من الناس بموقع الحادث يتحلقون حول المركبة المحترقة والمدمرة.

وأظهر مقطع مصور أناسا يحملون جثمانا واحدا على الأقل ملفوفا بغطاء على ما يبدو.

تعرضت أكثر من خمسة منازل قريبة من مكان الانفجار للانهيار الجزئي أوالكلي بسبب شدة الانفجار.
إلى ذلك، وصف سكان محليون في مدينة رأس العين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)الانفجار بأنه كبير جداً ويعد من أكبر الانفجارات التي وقعت في المدينة بسبب انهيار المنازل القريبة وتضرر أكثر من 13 آلية كانت في منطقة التفجير.
وشهدت مدينة رأس العين 4 تفجيرات خلال الشهر الجاري، وأكثر من 16 تفجيرا منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا على المدينة قبل عام تقريبا، حيث سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

وغالبا ما تتهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تعدهم "إرهابيين" بالوقوف خلفها.

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