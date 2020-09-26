رجل الأعمال السوري فراس طلاس يكشف عن نيته تأسيس حزب داخل

كشف رجل الأعمال السوري المعارض فراس طلاس عن تفاصيل الحزب الذي ينوي تأسيسه مع آخرين، ومنها أن الإعلان عنه سيتم من داخل سوريا في الأشهر القادمة.



وقال طلاس وهو نجل وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس، إن “الحزب سيعلن عن نفسه بين الشهر الثاني والرابع من العام القادم 2021، وسيكون الإعلان من الداخل، وسيبدأ نشاط الحزب على الأرض في سبع مناطق داخل سوريا وفي ست دول تشهد وجودا كثيفا للسوريين، وتسمح بحرية عمل الأحزاب” بحسب ما كشفه على حسابه في فيسبوك.



وأوضح طلاس أن المناطق التي سيكون للحزب قواعد فيها هي دمشق، وحلب، والمنطقة الوسطى، والساحل، والجنوب السوري، والشمال الشرقي، والشمال الغربي.

وتشمل تلك المناطق عموم البلاد، وإن كان طلاس لم يذكر بشكل صريح بعض المحافظات التي تعد خارج السيطرة الحكومية أو بوجود رمزي لها، كمحافظات إدلب، والرقة، والحسكة.

وأكد طلاس أن الحزب الذي “يحمل الأفكار الليبرالية الحقيقية لن يتلقى أي تمويل من أي دولة، وسيكون تمويله من تبرعات أعضائه في الخارج”، مشيرا إلى أن متوسط أعمار مؤسسيه 31 عاما.



وقال طلاس إن العمل الآن هو في المراحل الأخيرة لصياغة النظام الداخلي للحزب، وأن الهدف لبرنامج الحزب هو “رفاه الإنسان السوري” وأنه سيضع “برامج وخططا متدرجة، حيث تكون الأولوية الآن لتأمين الطعام والدواء والتعليم، وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل واقعي وتدريجي، ثم مع بداية الاستقرار سيعمل الحزب على برامج لتأمين السكن الكريم وفرص العمل والتعليم وكل ظروف الحياة الإنسانية الطبيعية كما يعيشها كل إنسان في العالم المتقدم”،



وكان طلاس أعلن أمس أنه سيقوم بتأسيس حزب ليبرالي، وقال: “بعض الأصدقاء والشباب والصبايا ممن يشبهونني فكراً ويشبهون سوريا المستقبل كما أحلم بها” حسب ما ذكر في تدوينة على صفحته الشخصية.



ويتهم طلاس أنه من رموز الفساد و غادر سوريا معلنا انشقاقه عام 2012، واختفى عن ساحة المعارضة بعد أن لحقت به فضائح جنسية عديدة، وهو من أسرة كان له نفوذ واسع في سوريا منذ أن تقلد عميدها مصطفى طلاس منصب وزير الدفاع، عام 1972، وكان يُنظر إليه على أنه أغنى رجال الأعمال في بلاده بعد ابن خال الرئيس رامي مخلوف، بينما كان أخوه مناف طلاس واحدا من أهم القادة العسكريين في الحرس الجمهوري الذي انشق أيضا عام 2012.