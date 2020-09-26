نيكولاس ساركوزي يخسر الاستئناف في محاكمته حول تلقيه أموال من معمر القذافي لحملته الانتخابية

رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس الاسئناف و الشكاوى التي تقدم بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومقربون منه، وتطعن بالتحقيق في شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007 وشحنه حقائب بالأموال، مما يمهد لاحتمال مثوله للمحاكمة في القضية.

وكانت فرنسا قد قادت تحالفا من قوات الناتو لإسقاط نظام القذافي.

وينظر القضاة في ادعاءات رجل أعمال فرنسي من اصل لبناني وهو زياد تقي الدين الذي قال إنه قام بتسليم حقائق فيها 5 ملايين يورو من ليبيا إلى كبير موظفي ادارة نيكولاس ساركوزي سنتي 2006 و2007.

ويتهم ساركوزي بتلقي رشاوى من القذافي - حين استقبله في باريس بحفاوة كبيرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية - هي الأخطر التي ظهرت من عدة تحقيقات تلاحقه منذ تركه منصبه.

واتهم ساركوزي في عام 2011 ، حيث كانت فرنسا وبريطانيا تستعدان لتدخل مدعوم من الناتو لدعم تمرد يسعى إلى إنهاء حكم القذافي الذي دام 41 عامًا، حين قامت حملة ساركوزي بالحصول على أموال من بيع فيلا عام 2009 على الريفيرا الفرنسية بسعر مبالغ به جدا، إلى صندوق استثمار ليبي يديره بشير صالح ، رئيس الأركان السابق للقذافي. ويشتبه في أن الكسندر جوهري وهو وسيط صفقات لزعماء فرنسيين كان هو صاحب الفيلا التي بيعت بسعر مبالغ فيه لإخفاء الأموال المقدمة من سلطات ليبية.

وكان ساركوزي ومقربون منه لجؤوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل 8 سنوات في هذا الملف المتشعب.

وقال جان مارك ديلاس أحد محامي رجل الأعمال ألكسندر جوهري المتهم منذ يناير في إطار هذه القضية: “رفض كل الالتماسات مثير للقلق، ما يعني أن المحامين دائما على خطأ والنيابة العامة دائما على حق”.



في المقابل، رحب فنسان برينغارث محامي منظمة “شيربا” غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية بالقرار، وقال: “أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة”.

وبدأ التحقيق في القضية بعدما نشر موقع “ميديابارت” في 2012 وثيقة تقول إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.