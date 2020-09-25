ارتقاع حاد بمعدلات الانتحار بين الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفعت معدلات الانتحار لفئة الشباب بين سن 10 سنوات و24 سنة إلى مستوى 57.4 % بين عامي 2007 و2018 أي قبل جائحة كورونا التي أدت إلى المزيد من الارتفاع بهذه الظاهرة التي تكشف هول الأمراض النفسية التي تقطع أوصال نسيج المجتمع الأمريكي بحسب تقرير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC الأسبوع الماضي.

وأصبح الانتحار عاشر سبب رئيسي لموت الأمريكيين سنة 2018 بمعدل 130 انتحار يوميا- وقرابة 50 ألف حالة وفاة بالانتحار في ذلك العام، إلا أن ذلك ارتفع مؤخرا لمستويات مقلقة.

معدة التقرير الدكتورة "سالى كيرتن" الأستاذ في المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمركز السيطرة على الأمراض لفتت إلى أن الزيادة في معدلات انتحار الشباب الأمريكي شملت جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقالت:" لم تعد هناك منطقة محصنة.. ونأمل أن تساعد هذه البيانات في جهود مكافحة ظاهرة الانتحار".

كانت الزيادة، بحسب التقديرات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها واسعة النطاق، وشهدت 42 ولاية زيادات ذات دلالة إحصائية خلال الفترة ما بين عامي 2007 - 2009 ، و2016 – 2018، كما سجلت 32 ولاية ارتفاعًا بنسبة 30٪ إلى 60٪ .. ووفقا للأرقام الفعلية المسجلة، فقد قفز معدل الانتحار بين الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم ما بين 10 و24 عاما بواقع 7 حالات لكل 100.000 في عام 2007 إلى ما يقرب من 11 حالة لكل 100.000 نسمة في عام 2018.



وقال الدكتور "جوناثان سينجر"، رئيس "الجمعية الأمريكية للانتحار":" إن الزيادات في حالات الانتحار في 2007 -2009 كانت مدفوعة على الأرجح بحالة الركود المسيطرة على الاقتصاد الأمريكي، ما يجعل متوسط الارتفاع في 2016- 2018 مفاجئًا بعض الشيء .. لكنه لاحظ أن مبيعات الأسلحة زادت خلال تلك الفترة".

وأضاف: "إن الآباء بحاجة إلى مراقبة العلامات التي تدل على أن أطفالهم منزعجون".

ونظرًا لأن الانتحار غالبًا ما يكون متسرعًا، أكد الباحثون أن الحصول على مساعدة فورية يمكن أن ينزع فتيل الدافع لقتل الذات، الذي لم يكن جزءًا من تقرير مركز السيطرة على الأمراض.