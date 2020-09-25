الحكومة المِصريّة تمنح مُخالفي البناء مُهلة جديدة وتتعهد بمهل أخرى في حال الإقبال الشديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عددا من القرارات، وتضمنت مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرا إضافيا لتنتهى فى 30 أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر.

وكشف عن تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات التصالح حتى الآن، وتعهد أنه فى حالة زيادة إقبال المواطنين لطلبات التصالح سيتم النظر فى مد المهلة المحددة.

وأكد مدبولي أن كل مواطن ممن لديه مخالفة أومشكلة عليه التقدم بطلب التصالح بغض النظر عن ما هي المخالفة كي يتخذ الاجراءات ويصدر القرارات التي يجب اتخاذها لصالح المواطن.

وأوضح بالقول:"مش هنهدم عقارات فيها مواطنين.. عمر الدولة ماهتهدم عقار مشغول بالأهالي والأسر.. كل الهدف تقنين الأوضاع ويكون المواطن مش واقع تحت ضغط غير قانوني وغير رسمي ويخضع تحت ممارسات قد تمون من موظفي الحكومة أنفسهم في بعض المناطق”.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات تلفزيونية بثها التلفزيون المصري “مدة انتهاء إيقاف البناء تنتهي يوم 24 نوفمبر، ولكن نحاول قبل هذا التاريخ سنعلن الاشتراطات التخطيطية لإعادة حركة البناء في كل المدن المصرية، ومن كان يبني وتوقف هيكون في إطار الاشتراطات الجديدة التي ستعلن ويستأنف نشاط البناء.



وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنّه تقرر مد طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر، لتنتهي في نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، موضحا أنّ الحكومة تلقت حتى الآن، مليونا و400 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء من المواطنين.

وكان قرار حكومي بهدم المخالفات في الأبنية بدون بدائل قد أثار سخط المصريين لأنه جعل المباني مخالفة فقط لأنها لم تسدد تسوية تحولها إلى غير مخالفة

علما أن إدارات المحليات واجهزة المدن الحكومية هي التي سمحت و قننت المخالفات وأصبحت تقوم بجباية تسوية عنها مجددا.