سخرية في بريطانيا من شكوى بوريس جونسون من راتبه المنخفض وقضاء زوجته اجازة في منتجع فاخر

وكشفت صحف بريطانية أن شريكة جونسون كاري سيموندز التي تصغره بـ24 عاماً تمضى مع ابنه ابن الأربعة أشهر و اصدقائها عطلتها في منتجع ايطالي فاخر.

وكانت بعض العناوين تتساءل هل ستخضع كاري لاجراءات العزل لدى عودتها من ايطاليا أسوة بالبريطانيين الآخرين، فيما تناولت الخبر صجف اسبانية بعنوان هي عبارة الحياة الحلوة لشريكة جونسون لا دولتشي فيتا (وهي عبارة ايطالية شهيرة للاستمتاع بالحياة)

أما صحيفة التلغراف فلفتت في تقرير لها إلى النفاق والتناقض في خطاب جونسون للبريطانيين الذي حاول فيه تقليد الزعيم تشرشل، ومطالبتهم بالتحمل وشد الحزام، فيما تستمع شريكته وابنه معها بأجواء رفاهية في منتجع ايطالي فاخر.

غراند هوتيل تريميزو الذي اختارته كاري، يعج عادة بالأثرياء من الولايات المتحدة بكلفة تقارب 6400 جنيه استرليني لليلتين رغم أن ذلك تبدل الآن مع بعض التخفيضات بسبب ضعف السياحة في ايطاليا راهنا.

ونشرت الصحف البريطانية صور سيموندز شريكة جونسون وابنه ولفريد وهما في قارب مع أصدقاء في بحيرة كومو.

يأتي ذلك بعدما أعلن جونسون ان التدابير المشددة الأخيرة ستطبق "لستة أشهر ربما" محذرا من ان "خطوات أكثر صرامة قد تتخذ" في حال عدم احراز تقدم.

كما نقلت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية مطلع الاسبوع الجاري شكوى جونسون من راتبه المنخفض، ومنزله الحكومي في داوننغ سريت، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك، فهو عاجز عن تحمل تكاليف توظيف حاضنة للأطفال، لرعاية ابنه الذي ولد قبل أشهر، علما أن راتب جونسون السنوي، بعد التخفيضات الحكومية بسبب جائحة كورونا، يبلغ 150 ألف جنيه أسترليني ، أو ما يعادل 192 ألف دولار سنويا.