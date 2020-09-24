سجن طرة المصري يشهد مقتل ضابطين وأمين شرطة و4 سجناء

وكانت مصادر أمنية قد كشفت أسماء رجال الشرطة الذين قتلوا أثناء التصدي لمحاولة هروب 4 سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره، وهم العقيد عمرو عبدالمنعم، والرائد محمد عفت، وفرد الشرطة عبد المجيد محمد.



وأشار التلفزيون المصري إلى إن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم حينما حاولوا الهروب من سجن طرة، صباح أمس .

ولقي المحكوم عليهم الأربعة حتفهم ونشرت أسماءهم وهم: السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب التقرير الذي بثه التليفزيون المصري .

بيان وزارة الداخلية المصرية أفاد أن «أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره حاولوا الهروب من داخل السجن صباح (الاربعاء)».

وأضاف البيان أن «تصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام مدانون في القضية المعروفة إعلامياً باسم «كتائب أنصار الشريعة»، المتهم فيها 23 شخصاً وسبق أن صدر ضدهم حكماً من محكمة جنايات جنوب القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة، وتم فيها تحويل الثلاثة إلى فضيلة المفتى، وهم السيد السيد عطا محمد مرسى، وكنيته «أبوعمر»، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وعمار الشحات محمد السيد.

أما الرابع الذي لقى مصرعه في سجن طره فهو الإرهابي حسن زكريا معتمد ، الصادر ضده قرار بالإحالة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لاستهداف الأقباط وذبح الطبيب ثروت جورجى داخل عيادته بمنطقة الساحل، وصدر ضده حكم بالإعدام.