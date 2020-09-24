وزير التجارة السعودي: تقييم كل الخيارات لتنشيط الاقتصاد

وأضاف في حوار مع وكالة بلومبيرغ أن "تراجع أسعار النفط أثر على إيرادات السعودية، ومثل أي دولة أخرى كان علينا ضبط (الأوضاع المالية)".

وأوضح أن "الحكومة تقوم بمراجعة مستمرة لما هو خير للشعب والأمة ومصالحها".

ولفت القصبي إلى أن إجراءات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على دخل الأفراد، لكنه قال إن الحكومة كانت تحتاج إلى إيرادات جديدة حتى لا تكون معتمدة على النفط.

وأشار أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 أضعاف كان "مؤلما على المدى القصير، لكن كان هناك حاجة إليه في هذا الوقت".

وردا عن نظر الحكومة لخيار تخفيض الضريبة في المستقبل، أجاب أنها ستتخذ إجراءات لتنشيط الاقتصاد وضمان النمو المطرد.

ويشير متوسط التوقعات التي جمعتها بلومبيرغ، إلى أن السعودية ستواجه عجزا يصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد السعودية بنسبة 6.8% العام الجاري، لكن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في تصريحات سابقة إن المملكة ستشهد انكماشا أقل حدة من توقعات الصندوق.

وقال الجدعان "واجهنا صدمة سوق النفط وتراجعا كبيرا في إيراداتنا لكن استطعنا تدبر ذلك وعلى نحو جيد للغاية طوال العام، ومن المرجح أن نشهد نموا جيدا للغاية صوب 2021".

وأشار إلى أنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات، لافتا إلى أن البنك المركزي "ساما" قد وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.