الإمارات: اعتماد نظام العمل عن بعد في حكومة عجمان بشكل دائم

ويتم تطبيق النظام بشكل دائم في كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان ويستثنى من تطبيقه الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل والموظفون الخاضعون لفترة الاختبار.

وحدد النظام أنواع العمل عن بعد حيث ينقسم إلى نوعين ..الاول كلي ويمكن للموظف تأدية مهام عمله وواجباته الموكلة إليه بشكل كامل من خارج مقر الجهة الحكومية وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق هذا النظام ..والنوع الثاني جزئي ويمكن للموظف تقسيم وقت عمله بين مقر الجهة الحكومية وخارجها بنسب محددة وقد يكون ذلك لبعض الساعات في اليوم أو بعض الأيام في الأسبوع أو بعض الأسابيع في الشهر أو بعض الأشهر في السنة أو لتنفيذ مشاريع أو مبادرات محددة خلال فترة معينة من خارج مقر الجهة الحكومية التابع لها الموظف وذلك وفق الإطار الزمني الوارد في الخطة التشغيلية المعتمدة وبالتنسيق مع المسؤول المباشر وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق نظام العمل عن بعد.

كما أجاز النظام لكل جهة حكومية تطبيق نوع العمل عن بعد الأنسب والأكثر فعالية في وحداتها التنظيمية ومرافقها بحسب طبيعة وحجم أنشطة العمل فيها ونوعية الخدمات التي تقدمها ومنهجية تحقيق الأهداف.



ويهدف نظام العمل عن بعد إلى وضع آلية ومنهجية موحدة ومعتمدة لتطبيق العمل عن بعد لموظفي الجهات الحكومية وتوفير أنظمة عمل حديثة وخلق فرص في القطاعات الحكومية لاستقطاب فئات جديدة من الكفاءات البشرية وتوفير خيارات وأساليب عمل مرنة للموظفين وللجهات الحكومية بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات الحكومية في كل الأحوال ووفق ما تقتضيه المصلحة خاصة في حالات الطوارئ والإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة إضافة إلى تمكين الموظف من تحقيق التوازن بين أوقات العمل وأوقات الحياة الاجتماعية بما يسهم في دعم الروابط الأسرية وتعزيز جودة الحياة وتوفير فرص أوسع للمساهمة المجتمعية بشكل أفضل.

وألزم النظام جميع الجهات الحكومية مسؤولية إعداد دراسة لمدى ملاءمة نظام العمل عن بعد لطبيعة مهامها واختصاصاتها وحجم العمل والخدمات المقدمة عن طريقها واتباع أسلوب تدريجي لتطبيق العمل عن بعد لديها وفقا لخطة عمل وإطار زمني واضح ومحدد الأهداف.

كما تحدد الوحدات التنظيمية أو الوظائف القابل تنفيذ مهامها وواجباتها من خلال العمل عن بعد وأسماء الموظفين المعينين عليها وضمان عدم تأثير تطبيق نظام العمل عن بعد على وجود حد أدنى من الموظفين في الوحدة التنظيمية لديها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والمساواة في المعاملة بين الموظفين الذين يعملون عن بعد والموظفين العاملين في مقار العمل في جميع إجراءات الموارد البشرية في الترقيات والمكافآت وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة وفق أحكام القانون ونظام العمل عن بعد.