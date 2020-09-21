عكاظ: 38 جهة حكومية سعودية سيتم تخصيصها خلال عامين

وتقول الصحيفة إنه سيتم تهيئة 38 جهة حكومية خلال عامين لتخصيصها، إضافة إلى الجامعات التعليمية والمستشفيات التخصصية.



وشملت الإدارات والمؤسسات الحكومية المقرر تخصيصها 13 وزارة ممثلة في: «البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة»، إضافة إلى خصخصة جهات حكومية أخرى وهي: «مؤسسة تحلية المياه المالحة، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحبوب>

كما شملت أيضا مركز إدارة النفايات، ومركز الأرصاد، ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي، وشركة المياه الوطنية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، وهيئة الموانئ، ومؤسسة الخطوط الجوية، ومؤسسة الخطوط الحديدية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومركز التنمية الصناعية، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، والمجلس الصحي، ومؤسسة البريد، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية (واس)»، إضافة إلى الجامعات العلمية، والمستشفيات التخصصية.

#فيديو | حفل توقيع نقل ملكية شركات مطاحن الدقيق الاولى

والثالثة#المركز_الوطني_للتخصيص pic.twitter.com/Vm7RNo2QVT— المركز الوطني للتخصيص (@NCPSaudi) September 17, 2020

ويجري إعداد خطة التخصيص التي تتضمن «الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها، ومراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص».

وفي ما يخص صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة 500 مليون ريال للعقد الواحد، بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود، وتكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال لم تكن هناك التزامات مالية مباشرة أو كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة أقل من 500 مليون ريال للجنة المعنية.

وسبق أن أكد قال محمد الجدعان وزير المالية في شهر يوليو الماضي إن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات، مؤكدا أن الحكومة تدرس احتياجات الاقتصاد السعودي وستقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي.

ووفقا لرويترز، أوضح الجدعان وقتها أن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل. لافتا بأن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح ما يتجاوز الخمسين مليار دولار في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة.

يذكر أن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص بالمملكة العربية السعودية، هاني بن ناصر الصائغ، صرح مؤخرا بالقول إنه سيتم تخصيص آخر شركتي بقطاع مطاحن الدقيق قريباً.

كما أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق يعد من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية ٢٠٣٠