البرامج تتولى الوشاية وفصل الموظفين المتقاعسين في شركات تتبنى العمل من المنزل

ويلفت موقع ويرد إلى ازدهار برامج المراقبة مع اضطرار الشركات لإدارة العمل عن بعد مع الموظفين فيما يوكل لعدد منهم مراقبة انتاجية زملائهم في هذه الفترة التي يعملون فيها من المنزل.

ويتحدث التقرير عن تباين في سياسات استخدام برامج المراقبة، بين شركات ومؤسسات تتبنى الشفافية وتبلغ الموظفين بالتعهد على احترام أنظمة التقنية والاتصالات وأنها تخضع للمراقبة، وشركات تقوم بالمراقبة خلسة.

ويتناول التقرير شاب باسم روبرت وهو غير اسمه الحقيقي، ويعمل هذا الشاب في شركة تقنية متوسطة الحجم في الولايات المتحدة. وأثناء الجائحة تم تكليفه بمراقبة الموظفين المتقاعسين من خلال تكنولوجيا المراقبة. "نحن نستخدمها فقط للتأكد من أن الناس يؤدون وظائفهم. في إحدى الحالات ، اكتشفنا موظفًا ، أثناء "العمل من المنزل" ، قام بتسجيل الدخول في الساعة 9 صباحًا ، وكتب بريدًا إلكترونيًا ، ثم آخر في الساعة 5 مساءً ، ولم يفعل شيئًا بينهما.

وأوضح روبرت أنه تم تفويضه بمهمة التدقيق على عمليات تسجيل بدء دوام الموظف. "لقد شككنا كثيرًا ، لكن البرنامج سمح لنا بتقديم دليل على ضرورة فصل هذا الشخص."

ونظرًا لأن فيروس كورونا تسبب بهجرة مكاتب العمل في جميع أنحاء العالم ، فقد ازدهرت برامج المراقبة: أبلغت برامج مثل ActivTrak و Time Doctor و Teramind و Hubstaff عن زيادة المبيعات بعد الإغلاق.

بمجرد التثبيت ، فإن هذه البرامج توفر مجموعة من أدوات المراقبة السرية ، مع قدرة المديرين على عرض لقطات الشاشة وأوقات تسجيل الدخول وضربات المفاتيح حسب الرغبة لضمان بقاء الموظفين ملتزمين بأداء المهام على الوجه الصحيح للعمل عن بُعد. ويجري تسويق هذه الأدوات على أنها برامج إنتاجية ، إلا أن التكنولوجيا - التي يطلق عليها اسم "البرامج" بسبب سريتها وانتشارها - أدت بالعديد من الموظفين إلى إيجاد طرق للتحايل على المراقبة.

وفي فبراير الماضي قام بنك باركليز بإلغاء برنامج التتبع الذي كان يرسل تحذيرات آلية إلى الموظفين الذين يطيلون فترات الاستراحة.

وترى ألكسندرا ماتيسكو ، من مركز البيانات Data & Society ، أن :" يمكن لأنظمة المراقبة هذه أن تتمدد بضوء الحدود غير المستقرة بين العمل في المكتب والمنزل، ولكن مع قضاء ساعات العمل المرنة نتيجة لفيروس كورونا ، يصبح السؤال المطروح هو متى ينتهي حق صاحب العمل في تتبعك بالفعل".