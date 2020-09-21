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الأثنين 21 سبتمبر 2020 08:15 ص

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شاهد الزوارق الاعتراضية السريعة التي استلمتها القوات البحرية السعودية

جرى في السعودية استلام زوارق الاعتراض السريعة الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية

شاهد الزوارق الاعتراضية السريعة التي استلمتها القوات البحرية السعودية
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اشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

ولفتت وكالة الانباء السعودية أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.

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