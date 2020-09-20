العراق: منع سفر ضابط يلقب بـ جزار الناصرية

وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، بمنع الفريق جميل الشمري من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية.

يأتي ذلك استجابة لقرار منح الشمري إجازة للعلاج خارج البلاد، إذ كشفت وثيقة تداولتها وكالات أنباء عراقية، صادرة عن وزارة الدفاع، نصت على "موافقة الوزير على منح الشمري، إجازة لمدة 30 يوما لغرض العلاج خارج البلاد".

والشمري كان مسؤولا عن إدارة خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية والدفاع لمواجهة التظاهرات غير المسبوقة التي شهدها العراق قبل أشهر، كما كان يشغل منصب مدير عمليات محافظة البصرة في العام 2018، والتي شهدت أيضا عمليات قتل بالجملة لمتظاهرين هناك، يتهم الشمري بالوقوف خلفها.

وفي فجر 28 نوفمبر 2019، شّنت قوات أمنية مستقدمة من خارج محافظة ذي قار، هجوما على معتصمين قرب "جسر الزيتون" وسط الناصرية، ما أوقع 32 قتيلا وأكثر من 220 جريحا.



وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية”.

وأضاف المتحدث أن القرار جاء على خلفية منح الفريق جميل الشمري إجازة وهمية للعلاج خارج العراق.

وفي فجر يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، شّنت قوات أمنية مستقدمة من خارج محافظة ذي قار، هجومًا على معتصمين قرب “جسر الزيتون” وسط الناصرية، ما أوقع 32 قتيلًا وأكثر من 220 جريحًا.

“المجزرة” وقعت بعد يوم واحد من وصول الفريق جميل الشمري إلى ذي قار، حيث عيّنه رئيس الوزراء، آنذاك، عادل عبد المهدي، في عضوية “خلية الأزمة” الخاصة بالمحافظة، بهدف “ضبط الأمن وفرض القانون”.

ويتهم الناشطون في الاحتجاجات، الشمري، بإعطاء أوامر لقوات الأمن بفتح النار على المتظاهرين المعتصمين.

وكان رئيس الحكومة السابق عبد المهدي، قد أقال الشمري بعد ساعات من مجزرة “جسر الزيتون”، ولا يشغل أي منصب منذ ذلك الوقت، إلا أنه لا يزال في صفوف ضباط وزارة الدفاع.