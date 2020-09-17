اتهام السلطات الأمريكية بالقيام بعمليات قسرية لاستئصال أرحام اللاجئات

كشفت أذاعة ان بي أر الأمريكية أن وكالة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة (ICE) كانت على وشك ترحيل امرأة تقول إنها تعرضت لعملية استصال رحم قسرية.

وكانت الممرضة دون وتن قد كشفت عما وصفته بعمليات جراحية واسعة النطاق لإجبار النساء على تعقيمهن باستصال أرحامهن.

وبرزت اتهامات خطيرة مؤخرا ما تتعرض له نساء لاجئات أو مهاجرات يقلن إنهن تعرضن لعمليات استئصال الرحم قسرا وجرى ترحيل النساء المحتجزات وإرسالهن على متن طائرة لإعادتهن إلى بلادهن.

وقال تقرير اسوشيتد برس أن شبهات كثيرة تشير إلى أن مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية جورجيا أجرى عمليات استئصال الرحم فيها ، ورفض اختبار اصابة المحتجزات بكورونا المستجد وأتلف السجلات الطبية لهن وفقًا لممرضة نُقلت في شكوى قُدمت يوم الاثنين.

تعتمد الشكوى المقدمة إلى هيئة الرقابة الداخلية بوزارة الأمن الداخلي على روايات دون ووتن ، التي عملت بدوام كامل كممرضة عملية مرخصة في مركز احتجاز مقاطعة إيروين حتى يوليو ، عندما تم تخفيض رتبتها للعمل حسب الحاجة.

ووتن قامت بإطلاق لقب على طبيب أمراض النساء يعمل خارج المنشأة وتسميه "جامع الأرحام" لأنه يخضع أي امرأة تراجعه لسبب طبي لعملية استئصال الرحم - كل شخص تقريبًا حتى أن استئصل مبيض شابة بالخطأ."



وكادت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية أن تُرحل بولين بينام إلى الكاميرون ، وهي دولة غادرتها عندما كانت تبلغ من العمر عامين. كان بينام ، البالغ من العمر الآن 30 عامًا ، على مدرج المطار عندما قال أعضاء في الكونجرس إنهم تدخلوا لوقف ترحيلها.

وقالت النائبة براميلا جايابال ، وهي ديمقراطية من ولاية واشنطن: "شعرت أن مكتب الهجرة والجمارك يحاول التعجيل بعملية ترحيلها". "لا أستطيع أن أقول ذلك على وجه اليقين ، لكن كل هذا مقلق للغاية."

ويطالب أعضاء الكونجرس بفتح تحقيق في مزاعم مهاجرات قلن إنهن خضعن لإجراءات طبية دون موافقتهن أثناء احتجازهن في منشأة تابعة لمركز الهجرة والجمارك في جورجيا. تقول بعض النساء إنهن خضعن لعملية استئصال الرحم أو غيرها من العمليات الجراحية التي تركتهن عقيمات.

جايابال ، عضوة اللجنة القضائية في مجلس النواب ، تريد أن تظل بينام في الولايات المتحدة حتى تتمكن من سرد قصتها للمحققين. وقع أكثر من 170 مشرعًا أمريكيًا على خطاب يطالبون بإجراء تحقيق من قبل المفتش العام للأمن الداخلي ، ويريدون من المحققين تقديم تقرير عن حالة التحقيق بحلول يوم الجمعة المقبل.

يأتي ذلك مع انقسام في المجتمع الأمريكية حول العنصرية والممارسات المنهجية ضد سمر البشرة حيث لا تزال ممارسات تعديل النسل للحفاظ على هيمة ذوي البشرة البيضاء وضبط النمو السكاني لغيرهم في ممارسات سبق ان ارتبطت بالنازية والعنصرية.