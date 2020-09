ما هي احتمالات اندلاع حرب أهلية أمريكية مع دعوات تسليح المليشيات؟

نشرت هذا الأسبوع مجلة نيوزويك دعوة رجل دين أنجيلي صاحب نفوذ للاستعداد لحرب أهلية بالتسلح وقتال نشطاء المعسكر اليساري.

ودعا ريك جوينر وهو رجل دين مسيحي متعصب إلى أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الحرب قائلا:" علينا أن ندرك ذلك والتحرك والاستعداد لحربنا الأهلية" وأضافل أنه شاهد حلما تظهر فيه الميليشيات كالفطر وأن الرب سيدعمها.

ويتهم جوينر نشطاء حركة حياة السود مهمة بانهم عصابة كوكلوكس كلان هذا العصر. ويتابع صاحب كتاب "التكليف الأخير، الذي يلقى شعبية كبيرة بين بعض المسيحيين المتشددين أن الرب قد زرع بذار المقاتلين في أمريكا بالمحاربين من ذوي الخبرات في الحروب الأمريكية ليترأسوا هذه الميليشيات الجديدة التي ينظمها المسيحيون استعدادا للحرب الاهلية.

وبرزت مؤخرا ميليشيات يمينية يؤيد أغلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يخفي نيته تحشيد أنصاره للقتال في حال خسر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. ورغم تأكيد البنتاغون أنه سيتدخل ويمنع ترامب من القيام بأي مبادرة للامتناع عن القبول بخسارته إلا أن الميليشيات اليمينية المسلحة في العديد من الولايات المتحدة تتحفز لما تراه صراعا مسلحا قادما.

ورغم وجود قوانين عديدة في أغلب الولايات الأمريكية لمنع ظهور الميليشيات المسلحة في شوارع المدن إلا أن أغلب السلطات تتجاهل هذه الميليشيات ومظاهراتها المسلحة كما هو الحال مع الشرطة الأمريكية التي لا تتورع عن قتل أي شاب أسمر يحمل دمية سلاح أو أي شيء تزعم أنه يشبه سلاحا.

إذا هناك اختلافات بالمواقف حتى إزاء حري حركة الميليشيات المسلحة في الشوارع.

Right-wing pastor Rick Joyner says God has "seeded our country" with military veterans experienced in urban warfare to head up "good militias" organized by Christians in preparation for civil war. https://t.co/TBCAVU6fWO pic.twitter.com/GpKyc6HwxV— Right Wing Watch (@RightWingWatch) September 14, 2020