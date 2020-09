وفاة والد الملياردير بيل غيتس بمرض ألزهايمر

نقلت بلومبرغ أن والد بيل غيتس توفي في منزله في واشنطن بحسب مكتب عائلة بيل غيتس، وذكر أن سبب الوفاة هو مرض ألزهايمر.

وأشرف وليام على تربية طفل صغير وعنيد تحول لاحقا ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم ، بثروة صافية تزيد عن 123 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وقدم المحامي لابنه نصيحة حول مؤسسته الخيرية كما لعب قبلها دورًا لافتا في تأسيس مايكروسوفت أكبر شركة برمجيات في العالم حين ساعد ابنه في العام 1980 لكسب و تجنيد صديق من جامعة هارفارد ، وهو ستيف بالمر ، للعمل في مايكروسوفت. و ترك بالمر دراساته العليا وأصبح فيما بعد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في مقرها في ريدموند بواشنطن.

وقام غيتس الأب ذات مرة بتشغيل جهاز عرض الشرائح في أول خطاب رئيسي لابنه في معرض كومدكس التجاري في لاس فيغاس ، في عام 1983 ومازح ابنه أمام الحضور في أحد اجتماعات موظفي مايكروسوفت بقوله"لولاي ، لما كنت هنا"

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb— Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020