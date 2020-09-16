البحرين : تأجيل سداد قروض المواطنين إلى نهاية العام

نقلت وكالة أنباء البحرين أن ارجاء الديون يجب أن يكون "بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية". وكان مجلس الوزراء اتخذ في جلسته (الإثنين)، قرارا يقضي التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، إلى جانب توجيه مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية، معربًا معاليه عن خالص الشكر ووافر الامتنان لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لحرص جلالته على إصدار توجيهاته السامية للتخفيف من الأعباء على المواطنين.



وكانت حكومة البحرين قد اعتمدت حزمة مالية واقتصادية، ووضعت برامج دعم استثنائية للمواطنين والمتضررين من الجائحة منذ شهر مارس وحتى الآن ضمن جهودها في التصدي لجائحة كورونا لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين.