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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 06:30 ص

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السعودية: تعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل 20 عاماً في التعليم العالي

أصبحت مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته

السعودية: تعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل 20 عاماً في التعليم العالي
الملك سلمان خلال الاجتماع صورة من وكالة الأنباء السعودية
السعودية: تعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل 20 عاماً في التعليم العالي
السعودية: تعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل 20 عاماً في التعليم العالي

ترأس أمس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي أمس (الثلاثاء)، وجرى تعديل قرار مجلس الوزراء وأقر المجلس تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ.

وبموجب التعديل أصبحت الفقرة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل 20 عاماً في التعليم العاليـ  بالنص الآتي: «تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية: صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد. ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية».

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