سقوط مروحية أمريكية في مدينة الحسكة السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء بسقوط مروحية أمريكية في محافظة الحسكة بشمال شرق سورية

.

وذكرت "سانا" على موقعها الإلكتروني اليوم أن مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي سقطت في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي وفق ما ذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة.

ونقل المراسل عن المصادر قولها إن “مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي سقطت في قرية تل حداد في ناحية اليعربية بأقصى الريف الشرقي للحسكة” مشيرة إلى أن نحو 10 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال طوقت القرية وتم نقل الحوامة المعطوبة عن طريق حوامة أخرى باستخدام السلاسل الحديدية.

إلى ذلك اعترفت مصادر في التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة في تصريحات صحفية بالحادث لكنها خففت منه واعتبرت أن سقوط المروحية عبارة عن هبوط اضطراري ولم يسفر عن ضحايا.

ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي أمس مدرعات وشاحنات وصهاريج معطوبة محمولة على متن 150 آلية عسكرية وناقلة من الجزيرة السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو، أن قامت مروحية تابعة للتحالف بهبوط اضطراري في حوالي الساعة 0930 15 سبتمبر 20 في شمال سوريا. ولم يكن الحادث نتيجة لنشاط عدائي وهبطت المروحية بسلام. استجاب أفراد الطوارئ للحادث ولم تقع إصابات وتم تعافي الطاقم، بحسب زعمه.

A coalition helicopter conducted an emergency landing at approximately 0930 15SEPT20 in N Syria. The incident was not the result of hostile activity and the helicopter landed safely. Emergency personnel responded to the incident and there were no injuries & crew recovered.— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) September 15, 2020