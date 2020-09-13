أول شركة اماراتية تفتح مكتبا في اسرائيل

ستفتتح شركة إماراتية متخصصة في الذكاء الإصطناعي فتح مكتب لها في إسرائيل بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.

سيسمح المكتب الدولي الجديد بالوصول إلى التقنيات والمواهب المتاحة ، بينما يعمل أيضًا كبوابة للشركات الإسرائيلية التي تسعى إلى توسيع عملياتها في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

تعد هذه المرة الأولى التي تنشئ فيها شركة إماراتية مكتبًا دوليًا في إسرائيل ، وهي شهادة على تكثيف التعاون بين البلدين في أعقاب الاتفاقات الدبلوماسية الأخيرة.

سيقود العمليات في المكتب الجديد فريق من الخبراء من كلا البلدين مع التركيز على الرعاية الصحية وحلول تشخيص كوفيد19 وأبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة وحلول التكنولوجيا الزراعية وإمدادات المياه والمدن الذكية والطاقات المتجددة.





الرئيس التنفيذي لمجموعة 42 علق بالقول إن «افتتاح مكتب في إسرائيل سيسمح لها بالوصول إلى صناعة التكنولوجيا الفائقة الرائدة في العالم، كما يهدف أيضا إلى نقل رسالة الانفتاح وتوحيد الجهود مع الشركاء الدوليين».

وفي الأسابيع القليلة الماضية ، أعلنت G42 عن سلسلة من الصفقات مع الشركات الإسرائيلية: في الثاني من يوليو ، وقعت الشركة مذكرتي تفاهم مع لاستكشاف تبادل المعرفة والموظفين والتكنولوجيا والموارد لوضع تصور وتطوير وتحسين الاختراق.