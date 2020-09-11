الكويت: الديوان الأميري يؤكد استقرار صحة سمو أمير البلاد وينفي ما تداولته بعض وسائل الاعلام

نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الديوان الاميري نفيها لشائعات تناقلتها بعض الشبكات الاجتماعية.

وأشار البيان أنه: "ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من أخبار عارية عن الصحة فقد أكد معالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح بأن الديوان الاميري على تواصل مستمر مع معالي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ويتلقى العلاج المقرر. كما أن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يضمن البيان الاسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لحضرة صاحب السمو الأمير رعاه الله. ويهيب الديوان الاميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة سموه رعاه الله من مصادرها الرسمية وأن لا يلتفت الى الاخبار المغرضة مبتهلين الى الباري جل وعلا أن يمن على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه

الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية"