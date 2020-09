شاهد انفجار مستودع الذخيرة شرقي مدينة الزرقاء

أ ف ب-ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "انفجارا وقع فجر اليوم الجمعة في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان".

وأكد المصدر أنه "لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية".

وأوضح أن التحقيقات الأولية "تشير الى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الامر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".

ويشهد الأردن منذ نحو أسبوع موجة حر ادت الى ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 48 مئوية.

من جانب آخر، نقل التلفزيون الأردني الرسمي عن مدير سلاح الهندسة الملكي العميد عماد الخمايسة صباح الجمعة قوله إنه "تم مسح المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود بقايا للخطورة، والأمور تحت السيطرة".

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال في بيان إن "انفجاراً وقع في الساعات الأولى من فجر الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلّحة - الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء".

#الاردن #انفجار_الاردن



2020, please give us a break from accidents and tragedies



For Jordan people, may god keep you safe in each and every day pic.twitter.com/cuTNIbAoI0— مصطفى (@ItzMusti97) September 10, 2020